https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-rus-bolgeleri-rostov-tula-ve-kalugaya-saldiri-girisiminde-bulundu-1079526704.html
Ukrayna, Rus bölgeleri Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna, Rus bölgeleri Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rostov bölgesi ile Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T09:56+0300
2024-01-11T09:56+0300
2024-01-11T09:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
rostov
kaluga bölgesi
tula
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece ve sabaha doğru Rusya topraklarına yönelik ‘terör saldırısı’ girişiminin engellendiği ifade edilerek, Rostov bölgesinde 2, Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerinde de birer uçak tipi İHA'nın havada imha edildiği belirtildi.Kaluga Bölge Valisi Vladislav Şapşi, Kaluga'nın eteklerinde, bir pompa istasyonunun üzerinde drone patlaması meydana geldiğini duyururken, binanın hasar gördüğünü, ancak herhangi bir yangın ya da can kaybı olmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-34-iha-dusuruldu-1079507809.html
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rostov, kaluga bölgesi, tula, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rostov, kaluga bölgesi, tula, insansız hava aracı (iha)
Ukrayna, Rus bölgeleri Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rostov bölgesi ile Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece ve sabaha doğru Rusya topraklarına yönelik ‘terör saldırısı’ girişiminin engellendiği ifade edilerek, Rostov bölgesinde 2, Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerinde de birer uçak tipi İHA'nın havada imha edildiği belirtildi.
Kaluga Bölge Valisi Vladislav Şapşi, Kaluga'nın eteklerinde, bir pompa istasyonunun üzerinde drone patlaması meydana geldiğini duyururken, binanın hasar gördüğünü, ancak herhangi bir yangın ya da can kaybı olmadığının altını çizdi.