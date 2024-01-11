https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-rus-bolgeleri-rostov-tula-ve-kalugaya-saldiri-girisiminde-bulundu-1079526704.html

Ukrayna, Rus bölgeleri Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna, Rus bölgeleri Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rostov bölgesi ile Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T09:56+0300

2024-01-11T09:56+0300

2024-01-11T09:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rusya savunma bakanlığı

rostov

kaluga bölgesi

tula

insansız hava aracı (iha)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece ve sabaha doğru Rusya topraklarına yönelik ‘terör saldırısı’ girişiminin engellendiği ifade edilerek, Rostov bölgesinde 2, Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerinde de birer uçak tipi İHA'nın havada imha edildiği belirtildi.Kaluga Bölge Valisi Vladislav Şapşi, Kaluga'nın eteklerinde, bir pompa istasyonunun üzerinde drone patlaması meydana geldiğini duyururken, binanın hasar gördüğünü, ancak herhangi bir yangın ya da can kaybı olmadığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-34-iha-dusuruldu-1079507809.html

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rusya

rostov

kaluga bölgesi

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rostov, kaluga bölgesi, tula, insansız hava aracı (iha)