https://sputniknews.com.tr/20240112/krunic-fenerbahce-icin-istanbulda-1079581563.html
Krunic, Fenerbahçe için İstanbul'da
Krunic, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Milan ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Rade Krunic, İstanbul'a geldi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:11+0300
2024-01-12T17:11+0300
2024-01-12T17:12+0300
spor
fenerbahçe
transfer
rade krunic
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Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta sahayı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.Eşi ve çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen Krunic, taraftarlara ve basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisi için ayrılan araca binerek alandan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/real-madridden-arda-guler-paylasimi-1930larda-yasasa-nasil-gorunurdu-1079580163.html
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fenerbahçe, transfer, rade krunic
fenerbahçe, transfer, rade krunic
Krunic, Fenerbahçe için İstanbul'da
17:11 12.01.2024 (güncellendi: 17:12 12.01.2024)
Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Milan ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Rade Krunic, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta sahayı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Eşi ve çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen Krunic, taraftarlara ve basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisi için ayrılan araca binerek alandan ayrıldı.