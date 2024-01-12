https://sputniknews.com.tr/20240112/krunic-fenerbahce-icin-istanbulda-1079581563.html

Krunic, Fenerbahçe için İstanbul'da

Krunic, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Milan ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Rade Krunic, İstanbul'a geldi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T17:11+0300

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spor

fenerbahçe

transfer

rade krunic

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Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta sahayı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.Eşi ve çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen Krunic, taraftarlara ve basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisi için ayrılan araca binerek alandan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240112/real-madridden-arda-guler-paylasimi-1930larda-yasasa-nasil-gorunurdu-1079580163.html

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fenerbahçe, transfer, rade krunic