https://sputniknews.com.tr/20240112/kirpi-avlayan-6-kisiye-42-bin-462-tl-para-cezasi-kesildi-1079560434.html

Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi

Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T02:23+0300

2024-01-12T02:23+0300

2024-01-12T02:23+0300

türkiye

kirpi

ceza

havlamak

balıkesir

edremit

edremit

para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0c/1079560277_0:313:1260:1022_1920x0_80_0_0_b6bfaeae2701894ef45b4d908e413f46.jpg

Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada, kirpi avladıkları tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekiplerce 10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi.

https://sputniknews.com.tr/20231207/yaban-kecisi-avina-5-milyon-tl-ceza-avlayip-sosyal-medyadan-paylastilar-1078201292.html

türkiye

balıkesir

edremit

edremit

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirpi, ceza, havlamak, balıkesir, edremit, edremit, para cezası