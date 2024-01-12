https://sputniknews.com.tr/20240112/kirpi-avlayan-6-kisiye-42-bin-462-tl-para-cezasi-kesildi-1079560434.html
Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi
Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T02:23+0300
2024-01-12T02:23+0300
2024-01-12T02:23+0300
türkiye
kirpi
ceza
havlamak
balıkesir
edremit
edremit
para cezası
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Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada, kirpi avladıkları tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekiplerce 10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/yaban-kecisi-avina-5-milyon-tl-ceza-avlayip-sosyal-medyadan-paylastilar-1078201292.html
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kirpi, ceza, havlamak, balıkesir, edremit, edremit, para cezası
Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı.
Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada, kirpi avladıkları tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekiplerce 10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi.