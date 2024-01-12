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Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi
Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada, kirpi avladıkları tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekiplerce 10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi.
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kirpi, ceza, havlamak, balıkesir, edremit, edremit, para cezası

Kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 TL para cezası kesildi

02:23 12.01.2024
© İHA / EMRAH ELMASBalıkesir'in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© İHA / EMRAH ELMAS
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 adet kirpiyi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira para cezası uygulandı.
Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada, kirpi avladıkları tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekiplerce 10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi.
av, avlanma, tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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