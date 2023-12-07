https://sputniknews.com.tr/20231207/yaban-kecisi-avina-5-milyon-tl-ceza-avlayip-sosyal-medyadan-paylastilar-1078201292.html
Yaban keçisi avına 5 milyon TL ceza: Avlayıp sosyal medyadan paylaştılar
Yaban keçisi avına 5 milyon TL ceza: Avlayıp sosyal medyadan paylaştılar
Erzincan’da nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçisi, boynuzlu dağ keçisi (şamua), boz ayı... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T22:30+0300
2023-12-07T22:30+0300
2023-12-07T22:36+0300
türkiye
yaban keçisi
av
kaçak avcılık
kaçak avcı
erzincan
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Erzincan’da 18 dağ keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), 1 boz ayı ve 1 Anadolu koyunu vurdukları paylaştıkları sosyal medya hesaplarından tespit edilen 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası kesildi.Erzincan’da kaçak avcılara yüksek miktarda ceza kesildi. DKMP Erzincan İl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetlerinde, takibe alınan 5 şahsın, yasadışı kaçak avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılması üzerine, ilgili kişilere toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası uygulanarak yasal işlemler başlatıldı. Kaçak avcılara kesilen cezanın Türkiye’de görülmüş en yüksek rekor para cezası olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/bitliste-kacak-avcilara-61-bin-879-lira-para-cezasi-1074307445.html
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yaban keçisi, av, kaçak avcılık, kaçak avcı, erzincan, nesli tükenmekte olan hayvanlar
yaban keçisi, av, kaçak avcılık, kaçak avcı, erzincan, nesli tükenmekte olan hayvanlar
Yaban keçisi avına 5 milyon TL ceza: Avlayıp sosyal medyadan paylaştılar
22:30 07.12.2023 (güncellendi: 22:36 07.12.2023)
Erzincan’da nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçisi, boynuzlu dağ keçisi (şamua), boz ayı ve Anadolu koyunu vurdukları tespit edilen 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon TL para cezası kesildi. Şahısların öldürdükleri canlıları sosyal medyadan paylaştıkları belirtildi.
Erzincan’da 18 dağ keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), 1 boz ayı ve 1 Anadolu koyunu vurdukları paylaştıkları sosyal medya hesaplarından tespit edilen 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası kesildi.
Erzincan’da kaçak avcılara yüksek miktarda ceza kesildi. DKMP Erzincan İl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetlerinde, takibe alınan 5 şahsın, yasadışı kaçak avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılması üzerine, ilgili kişilere toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası uygulanarak yasal işlemler başlatıldı.
Kaçak avcılara kesilen cezanın Türkiye’de görülmüş en yüksek rekor para cezası olduğu kaydedildi.