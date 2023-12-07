https://sputniknews.com.tr/20231207/yaban-kecisi-avina-5-milyon-tl-ceza-avlayip-sosyal-medyadan-paylastilar-1078201292.html

Yaban keçisi avına 5 milyon TL ceza: Avlayıp sosyal medyadan paylaştılar

Yaban keçisi avına 5 milyon TL ceza: Avlayıp sosyal medyadan paylaştılar

Erzincan’da nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçisi, boynuzlu dağ keçisi (şamua), boz ayı... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T22:30+0300

2023-12-07T22:30+0300

2023-12-07T22:36+0300

türkiye

yaban keçisi

av

kaçak avcılık

kaçak avcı

erzincan

nesli tükenmekte olan hayvanlar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/08/1042802568_71:0:1211:641_1920x0_80_0_0_364083b4d9852a90fd1f01e609f6db8a.jpg

Erzincan’da 18 dağ keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), 1 boz ayı ve 1 Anadolu koyunu vurdukları paylaştıkları sosyal medya hesaplarından tespit edilen 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası kesildi.Erzincan’da kaçak avcılara yüksek miktarda ceza kesildi. DKMP Erzincan İl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetlerinde, takibe alınan 5 şahsın, yasadışı kaçak avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılması üzerine, ilgili kişilere toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası uygulanarak yasal işlemler başlatıldı. Kaçak avcılara kesilen cezanın Türkiye’de görülmüş en yüksek rekor para cezası olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230802/bitliste-kacak-avcilara-61-bin-879-lira-para-cezasi-1074307445.html

türkiye

erzincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaban keçisi, av, kaçak avcılık, kaçak avcı, erzincan, nesli tükenmekte olan hayvanlar