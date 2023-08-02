https://sputniknews.com.tr/20230802/bitliste-kacak-avcilara-61-bin-879-lira-para-cezasi-1074307445.html

Bitlis'te kaçak avcılara 61 bin 879 lira para cezası

Bitlis'te kaçak avcılara 61 bin 879 lira para cezası

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye 61 bin 879 lira para cezası verildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T19:42+0300

2023-08-02T19:42+0300

2023-08-02T19:42+0300

türkiye

adilcevaz

bitlis

avcılık

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 kişiye 61 bin 879 TL para cezası uygulanırken, avcılıkta kullandıkları belirlenen iki otomobile de el konuldu.Valilikten yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Adilcevaz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yasaklanan avlanma usulleri ile şahin ve doğan kuşlarını avlayanlara yönelik çalışma yürüttü.Ekiplerce yapılan kontrollerde, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 3 kişinin avlanmada kullandığı 2 otomobile, uludoğan kuşu ile 3 güvercine el konuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğü'nce 3 kişiye, 35 bin 679 lira idari yaptırım ve 26 bin 200 lira tazminat olmak üzere toplamda 61 bin 879 lira para cezası uygulandı.

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adilcevaz, bitlis, avcılık