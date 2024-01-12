İngiltere'den İran'a uyarı: 'Husilere yönelik saldırılar size de bir mesaj'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP bu seçimlerde Eskişehir'i kaybedecek'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Zenginden alınan ek vergi öğrenciye ücretsiz yemek oldu
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özelmacıklı: Türkiye'nin önemli bir gerçeği var: Sürdürülebilir konut arzı
12:06
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
13:33
13 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Yapay zeka nasılsın sorusuna kötüyüm diyebilir, bu bir risk’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hatay Belediye Başkanı Savaş: ‘Oturduğun yerden al, Hatay’dan al’ kampanyası başlatacağız
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yarısından fazlası akıl sağlığını kaybetmiş durumda'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'ye Hatay adayı tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltereden-irana-uyari-husilere-yonelik-saldirilar-size-de-bir-mesaj-1079582158.html
İngiltere'den İran'a uyarı: 'Husilere yönelik saldırılar size de bir mesaj'
İngiltere'den İran'a uyarı: 'Husilere yönelik saldırılar size de bir mesaj'
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırıları İran'a bir mesaj olarak adlandırdı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:22+0300
2024-01-12T17:24+0300
dünya
ingiltere
david cameron
abd
husiler
yemen
kızıldeniz
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102362/77/1023627755_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_ccdd645ee13ad5563588d33c0d17846a.jpg
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiliz-Amerikan güçlerinin Cuma gecesi Yemen'in kuzey ve orta kesimlerinde Husi hareketine ait mevzileri vurmasını İran'a bir mesaj olarak nitelendirdi.İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron verdiği bir demeçte, Yemen'deki Husi mevzilerine gece boyunca düzenlenen hava saldırılarının hem silahlı gruba hem de İran'a 'çok açık bir mesaj' gönderdiğini söyledi.Cameron, ABD ve İngiltere'nin Husilere defalarca uyarı gönderdikleri için başka seçenekleri kalmadığını, ancak bunun Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların sona ermesini sağlamadığını söyledi. Ayrıca Cameron İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bu konuyu görüştüğünü söyledi.İngiltere'nin tekrar saldırı başlatma riski olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Cameron şu sözleri kaydetti:Cameron, ABD ile ortak saldırının 'orantılı' ve 'yasal' olduğuna inandığını söyleyerek bu operasyona yönelik eleştirileri reddetti."Bunu yapmak kesinlikle doğruydu" diyen Cameron konuşmasında, "Bunun Husilere ve aynı zamanda İran'a da çok açık bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum" cümlesinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltereden-husilere-yonelik-saldirilara-iliskin-aciklama-mesru-ve-uluslararasi-hukuka-uygun-1079580044.html
ingiltere
yemen
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102362/77/1023627755_95:0:1107:759_1920x0_80_0_0_1cf34b1a64fac70dd870a7a2b1692f67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, david cameron, abd, husiler, yemen, kızıldeniz, iran
ingiltere, david cameron, abd, husiler, yemen, kızıldeniz, iran

İngiltere'den İran'a uyarı: 'Husilere yönelik saldırılar size de bir mesaj'

17:22 12.01.2024 (güncellendi: 17:24 12.01.2024)
© AFP 2023 / JOHN THYSİngiltere - AB - David Cameron
İngiltere - AB - David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / JOHN THYS
Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırıları İran'a bir mesaj olarak adlandırdı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiliz-Amerikan güçlerinin Cuma gecesi Yemen'in kuzey ve orta kesimlerinde Husi hareketine ait mevzileri vurmasını İran'a bir mesaj olarak nitelendirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron verdiği bir demeçte, Yemen'deki Husi mevzilerine gece boyunca düzenlenen hava saldırılarının hem silahlı gruba hem de İran'a 'çok açık bir mesaj' gönderdiğini söyledi.
Cameron, ABD ve İngiltere'nin Husilere defalarca uyarı gönderdikleri için başka seçenekleri kalmadığını, ancak bunun Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların sona ermesini sağlamadığını söyledi. Ayrıca Cameron İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bu konuyu görüştüğünü söyledi.
İngiltere'nin tekrar saldırı başlatma riski olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Cameron şu sözleri kaydetti:
Önemli deniz yollarında denizde seyrüsefer özgürlüğünü korumak için gemilerimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Saldırıların sayısı artıyordu, saldırıların şiddeti de artıyordu. Bu tırmanışa Husiler neden oldu. Bu eylem de buna yanıt olarak çok açık bir mesaj veriyor: Eğer bu şekilde hareket ederseniz bir daha sonuç olmaz. sadece sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuyorum.
Cameron, ABD ile ortak saldırının 'orantılı' ve 'yasal' olduğuna inandığını söyleyerek bu operasyona yönelik eleştirileri reddetti.
"Bunu yapmak kesinlikle doğruydu" diyen Cameron konuşmasında, "Bunun Husilere ve aynı zamanda İran'a da çok açık bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum" cümlesinin altını çizdi.
İngiltere Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
DÜNYA
İngiltere'den Husilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: 'Meşru ve uluslararası hukuka uygun'
16:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала