https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltereden-irana-uyari-husilere-yonelik-saldirilar-size-de-bir-mesaj-1079582158.html
İngiltere'den İran'a uyarı: 'Husilere yönelik saldırılar size de bir mesaj'
İngiltere'den İran'a uyarı: 'Husilere yönelik saldırılar size de bir mesaj'
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırıları İran'a bir mesaj olarak adlandırdı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:22+0300
2024-01-12T17:22+0300
2024-01-12T17:24+0300
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiliz-Amerikan güçlerinin Cuma gecesi Yemen'in kuzey ve orta kesimlerinde Husi hareketine ait mevzileri vurmasını İran'a bir mesaj olarak nitelendirdi.İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron verdiği bir demeçte, Yemen'deki Husi mevzilerine gece boyunca düzenlenen hava saldırılarının hem silahlı gruba hem de İran'a 'çok açık bir mesaj' gönderdiğini söyledi.Cameron, ABD ve İngiltere'nin Husilere defalarca uyarı gönderdikleri için başka seçenekleri kalmadığını, ancak bunun Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların sona ermesini sağlamadığını söyledi. Ayrıca Cameron İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bu konuyu görüştüğünü söyledi.İngiltere'nin tekrar saldırı başlatma riski olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Cameron şu sözleri kaydetti:Cameron, ABD ile ortak saldırının 'orantılı' ve 'yasal' olduğuna inandığını söyleyerek bu operasyona yönelik eleştirileri reddetti."Bunu yapmak kesinlikle doğruydu" diyen Cameron konuşmasında, "Bunun Husilere ve aynı zamanda İran'a da çok açık bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum" cümlesinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltereden-husilere-yonelik-saldirilara-iliskin-aciklama-mesru-ve-uluslararasi-hukuka-uygun-1079580044.html
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ingiltere, david cameron, abd, husiler, yemen, kızıldeniz, iran
İngiltere'den İran'a uyarı: 'Husilere yönelik saldırılar size de bir mesaj'
17:22 12.01.2024 (güncellendi: 17:24 12.01.2024)
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırıları İran'a bir mesaj olarak adlandırdı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiliz-Amerikan güçlerinin Cuma gecesi Yemen'in kuzey ve orta kesimlerinde Husi hareketine ait mevzileri vurmasını İran'a bir mesaj olarak nitelendirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron verdiği bir demeçte, Yemen'deki Husi mevzilerine gece boyunca düzenlenen hava saldırılarının hem silahlı gruba hem de İran'a 'çok açık bir mesaj' gönderdiğini söyledi.
Cameron, ABD ve İngiltere'nin Husilere defalarca uyarı gönderdikleri için başka seçenekleri kalmadığını, ancak bunun Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların sona ermesini sağlamadığını söyledi. Ayrıca Cameron İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bu konuyu görüştüğünü söyledi.
İngiltere'nin tekrar saldırı başlatma riski olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Cameron şu sözleri kaydetti:
Önemli deniz yollarında denizde seyrüsefer özgürlüğünü korumak için gemilerimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Saldırıların sayısı artıyordu, saldırıların şiddeti de artıyordu. Bu tırmanışa Husiler neden oldu. Bu eylem de buna yanıt olarak çok açık bir mesaj veriyor: Eğer bu şekilde hareket ederseniz bir daha sonuç olmaz. sadece sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuyorum.
Cameron, ABD ile ortak saldırının 'orantılı' ve 'yasal' olduğuna inandığını söyleyerek bu operasyona yönelik eleştirileri reddetti.
"Bunu yapmak kesinlikle doğruydu" diyen Cameron konuşmasında, "Bunun Husilere ve aynı zamanda İran'a da çok açık bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum" cümlesinin altını çizdi.