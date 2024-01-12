https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltere-disisleri-bakani-gazzede-olum-ve-caresizlik-cocuklarin-hayatlarina-musallat-oluyor-1079580771.html
İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze’de ölüm ve çaresizlik çocukların hayatlarına musallat oluyor
İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze’de ölüm ve çaresizlik çocukların hayatlarına musallat oluyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların sürekli savaş tehdidi altında yaşamasını... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T16:55+0300
2024-01-12T16:55+0300
2024-01-12T16:55+0300
israil- filistin çatışması
david cameron
ingiltere
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
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gazze şeridi
çocuk
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı 'Gazze'de hayatları kurtarabiliriz ama boş sloganlarla değil' başlıklı yazısında, "İngiltere ve ortakları, Gazze'deki Filistinlilerin çaresiz acılarını hafifletebilir. İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklerken, açlığın kıtlığa dönüşmesini önleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) göre Gazze'deki her 10 Filistinliden 9'unun günde bir öğünden az yemek yiyor olabileceğini belirten Cameron, ailelerin yerinden edilmesi ve sağlık önlemlerinin neredeyse bulunmaması nedeniyle hastalıkların da yayılacağı kaydetti.Cameron, "Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı, 15 yaşın altında. Ölüm ve çaresizlik bu çocukların hayatlarına musallat oluyor" ifadelerini kullandı.Harekete geçilmesi gerektiğini herkesin bildiğini ancak asıl sorunun nasıl olacağı olduğunu belirten Cameron, şu ifadelere yer verdi:İsrail'in elektrik ve su tedarikinin yanı sıra fırınlar gibi kritik altyapılar için yeterli yakıtın sağlanması konularında adım atabileceğini ifade eden Cameron, Gazze Şeridi'nde görev alan BM çalışanlarına yardım edilmesi gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltereden-husilere-yonelik-saldirilara-iliskin-aciklama-mesru-ve-uluslararasi-hukuka-uygun-1079580044.html
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david cameron, ingiltere, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, çocuk, ölüm, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp)
david cameron, ingiltere, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, çocuk, ölüm, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp)
İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze’de ölüm ve çaresizlik çocukların hayatlarına musallat oluyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların sürekli savaş tehdidi altında yaşamasını engelleyecek kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı 'Gazze'de hayatları kurtarabiliriz ama boş sloganlarla değil' başlıklı yazısında, "İngiltere ve ortakları, Gazze'deki Filistinlilerin çaresiz acılarını hafifletebilir. İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklerken, açlığın kıtlığa dönüşmesini önleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) göre Gazze'deki her 10 Filistinliden 9'unun günde bir öğünden az yemek yiyor olabileceğini belirten Cameron, ailelerin yerinden edilmesi ve sağlık önlemlerinin neredeyse bulunmaması nedeniyle hastalıkların da yayılacağı kaydetti.
Cameron, "Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı, 15 yaşın altında. Ölüm ve çaresizlik bu çocukların hayatlarına musallat oluyor" ifadelerini kullandı.
Harekete geçilmesi gerektiğini herkesin bildiğini ancak asıl sorunun nasıl olacağı olduğunu belirten Cameron, şu ifadelere yer verdi:
Bazıları hemen ateşkes yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu çatışmanın gereğinden daha fazla devam ettiğini görmek istemiyorum. Ancak bu, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bir başka nesil çocukların sürekli savaş tehdidi altında yaşamasını engelleyecek bir ateşkes anlamına geliyor.
İsrail'in elektrik ve su tedarikinin yanı sıra fırınlar gibi kritik altyapılar için yeterli yakıtın sağlanması konularında adım atabileceğini ifade eden Cameron, Gazze Şeridi'nde görev alan BM çalışanlarına yardım edilmesi gerektiğini belirtti.