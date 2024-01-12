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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltere-basbakani-sunak-yeni-mali-yardim-paketini-aciklamak-uzere-kievde-1079579756.html
İngiltere Başbakanı Sunak, yeni mali yardım paketini açıklamak üzere Kiev'de
İngiltere Başbakanı Sunak, yeni mali yardım paketini açıklamak üzere Kiev'de
İngiltere Başbakanı Sunak yeni destek paketinin ana hatlarını belirlemek üzere Kiev'i ziyaret etti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T16:12+0300
2024-01-12T16:12+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rishi sunak
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
askeri yardım
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İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Ukrayna'ya yönelik yeni bir mali yardım paketini açıklamak üzere Kiev'i ziyaret etti.Açıklamada, "Başbakan Cuma günü Kiev'i ziyaret ederek yeni bir destek paketinin ana hatlarını belirleyecek ve İngiltere ile Ukrayna arasındaki yakın ortaklığı yeniden teyit edecek" denildi.Sunak'ın Kiev ziyareti öncesinde yayımlanan belgede, İngiltere'nin Nisan ayında başlayacak olan önümüzdeki mali yılda Ukrayna'ya askeri yardımını 2.5 milyar sterline çıkaracağı belirtiliyor. En az 200 milyon sterlinin hızlandırılmış üretim ve Kiev'e keşif dronları, uzun menzilli saldırı dronları ve deniz dronlarını içeren 'en büyük' İHA teslimatı için ayrılacağı belirtildi. Bu teçhizatların Birleşik Krallık'ta üretileceği vurgulandı.Belgede şu cümlelere yer verildi:Ayrıca Kiev ve Londra arasında güvenlik işbirliğine ilişkin 'tarihi' bir anlaşmanın da Cuma günü imzalanması planlandığı belirtildi. Anlaşmada istihbarat paylaşımı, siber güvenlik, tıbbi ve askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği de dahil olmak üzere İngiltere'nin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için aldığı farklı alanlardaki bir dizi önlemi güvence altına alacağını belirtiyor. Belgede ayrıca İngiltere'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya ikinci bir saldırı düzenlemesi durumunda Ukrayna ile istişarede bulunacağı ve Ukrayna'nın savunması için 'hızlı ve sürekli' yardım sağlayacağı taahhüt edildi.İngiltere, Ukrayna'nın finansmanının bir kısmını drone teslimatlarına yönlendirecekİngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan belgeye göre, İngiliz hükümetinin Kiev için açıkladığı askeri fonun bir kısmı Ukrayna'ya İHA teslimatına aktarılacak.Metinde, "2.5 milyar sterlinin en az 200 milyon sterlini, Ukrayna için keşif İHA'ları, saldırı İHA'ları ve uzun menzilli deniz İHA'ları da dahil olmak üzere binlerce askeri İHA'nın hızla tedarik edilmesi ve üretilmesine yönelik iddialı bir program için harcanacak" cümlelerine yer verildi.Belgede "Bu, herhangi bir ülke tarafından Ukrayna'ya yapılan en büyük insansız hava aracı teslimatı olacak" cümlesinin ise altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/beyaz-saray-acikladi-ukraynaya-askeri-yardim-durdu-1079572071.html
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ingiltere, rishi sunak, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, askeri yardım
ingiltere, rishi sunak, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, askeri yardım

İngiltere Başbakanı Sunak, yeni mali yardım paketini açıklamak üzere Kiev'de

16:12 12.01.2024
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUERishi Sunak ABD'de
Rishi Sunak ABD'de - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUE
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İngiltere Başbakanı Sunak yeni destek paketinin ana hatlarını belirlemek üzere Kiev'i ziyaret etti.
İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Ukrayna'ya yönelik yeni bir mali yardım paketini açıklamak üzere Kiev'i ziyaret etti.
Açıklamada, "Başbakan Cuma günü Kiev'i ziyaret ederek yeni bir destek paketinin ana hatlarını belirleyecek ve İngiltere ile Ukrayna arasındaki yakın ortaklığı yeniden teyit edecek" denildi.
Sunak'ın Kiev ziyareti öncesinde yayımlanan belgede, İngiltere'nin Nisan ayında başlayacak olan önümüzdeki mali yılda Ukrayna'ya askeri yardımını 2.5 milyar sterline çıkaracağı belirtiliyor. En az 200 milyon sterlinin hızlandırılmış üretim ve Kiev'e keşif dronları, uzun menzilli saldırı dronları ve deniz dronlarını içeren 'en büyük' İHA teslimatı için ayrılacağı belirtildi. Bu teçhizatların Birleşik Krallık'ta üretileceği vurgulandı.
Belgede şu cümlelere yer verildi:
Finansman, uzun menzilli füzeler, hava savunması, topçu mühimmatları ve deniz güvenliği gibi kritik alanlar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın savaş alanında zafer kazanmasını sağlamak için Birleşik Krallık'ın askeri uzmanlığından ve savunma üretiminden en iyi şekilde yararlanılmasına yardımcı olacaktır.
Ayrıca Kiev ve Londra arasında güvenlik işbirliğine ilişkin 'tarihi' bir anlaşmanın da Cuma günü imzalanması planlandığı belirtildi. Anlaşmada istihbarat paylaşımı, siber güvenlik, tıbbi ve askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği de dahil olmak üzere İngiltere'nin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için aldığı farklı alanlardaki bir dizi önlemi güvence altına alacağını belirtiyor. Belgede ayrıca İngiltere'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya ikinci bir saldırı düzenlemesi durumunda Ukrayna ile istişarede bulunacağı ve Ukrayna'nın savunması için 'hızlı ve sürekli' yardım sağlayacağı taahhüt edildi.

İngiltere, Ukrayna'nın finansmanının bir kısmını drone teslimatlarına yönlendirecek

İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan belgeye göre, İngiliz hükümetinin Kiev için açıkladığı askeri fonun bir kısmı Ukrayna'ya İHA teslimatına aktarılacak.
Metinde, "2.5 milyar sterlinin en az 200 milyon sterlini, Ukrayna için keşif İHA'ları, saldırı İHA'ları ve uzun menzilli deniz İHA'ları da dahil olmak üzere binlerce askeri İHA'nın hızla tedarik edilmesi ve üretilmesine yönelik iddialı bir program için harcanacak" cümlelerine yer verildi.
Belgede "Bu, herhangi bir ülke tarafından Ukrayna'ya yapılan en büyük insansız hava aracı teslimatı olacak" cümlesinin ise altı çizildi.
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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