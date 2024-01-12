https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltere-basbakani-sunak-yeni-mali-yardim-paketini-aciklamak-uzere-kievde-1079579756.html

İngiltere Başbakanı Sunak, yeni mali yardım paketini açıklamak üzere Kiev'de

İngiltere Başbakanı Sunak, yeni mali yardım paketini açıklamak üzere Kiev'de

İngiltere Başbakanı Sunak yeni destek paketinin ana hatlarını belirlemek üzere Kiev'i ziyaret etti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T16:12+0300

2024-01-12T16:12+0300

2024-01-12T16:12+0300

ukrayna krizi

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rishi sunak

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iha

askeri yardım

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İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Ukrayna'ya yönelik yeni bir mali yardım paketini açıklamak üzere Kiev'i ziyaret etti.Açıklamada, "Başbakan Cuma günü Kiev'i ziyaret ederek yeni bir destek paketinin ana hatlarını belirleyecek ve İngiltere ile Ukrayna arasındaki yakın ortaklığı yeniden teyit edecek" denildi.Sunak'ın Kiev ziyareti öncesinde yayımlanan belgede, İngiltere'nin Nisan ayında başlayacak olan önümüzdeki mali yılda Ukrayna'ya askeri yardımını 2.5 milyar sterline çıkaracağı belirtiliyor. En az 200 milyon sterlinin hızlandırılmış üretim ve Kiev'e keşif dronları, uzun menzilli saldırı dronları ve deniz dronlarını içeren 'en büyük' İHA teslimatı için ayrılacağı belirtildi. Bu teçhizatların Birleşik Krallık'ta üretileceği vurgulandı.Belgede şu cümlelere yer verildi:Ayrıca Kiev ve Londra arasında güvenlik işbirliğine ilişkin 'tarihi' bir anlaşmanın da Cuma günü imzalanması planlandığı belirtildi. Anlaşmada istihbarat paylaşımı, siber güvenlik, tıbbi ve askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği de dahil olmak üzere İngiltere'nin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için aldığı farklı alanlardaki bir dizi önlemi güvence altına alacağını belirtiyor. Belgede ayrıca İngiltere'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya ikinci bir saldırı düzenlemesi durumunda Ukrayna ile istişarede bulunacağı ve Ukrayna'nın savunması için 'hızlı ve sürekli' yardım sağlayacağı taahhüt edildi.İngiltere, Ukrayna'nın finansmanının bir kısmını drone teslimatlarına yönlendirecekİngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan belgeye göre, İngiliz hükümetinin Kiev için açıkladığı askeri fonun bir kısmı Ukrayna'ya İHA teslimatına aktarılacak.Metinde, "2.5 milyar sterlinin en az 200 milyon sterlini, Ukrayna için keşif İHA'ları, saldırı İHA'ları ve uzun menzilli deniz İHA'ları da dahil olmak üzere binlerce askeri İHA'nın hızla tedarik edilmesi ve üretilmesine yönelik iddialı bir program için harcanacak" cümlelerine yer verildi.Belgede "Bu, herhangi bir ülke tarafından Ukrayna'ya yapılan en büyük insansız hava aracı teslimatı olacak" cümlesinin ise altı çizildi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/beyaz-saray-acikladi-ukraynaya-askeri-yardim-durdu-1079572071.html

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ingiltere, rishi sunak, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, askeri yardım