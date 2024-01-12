https://sputniknews.com.tr/20240112/beyaz-saray-acikladi-ukraynaya-askeri-yardim-durdu-1079572071.html
Beyaz Saray açıkladı: 'Ukrayna'ya askeri yardım durdu'
Beyaz Saray açıkladı: 'Ukrayna'ya askeri yardım durdu'
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, on kesintisinin ardından Kiev'e silah teslimatının durduğun açıkladı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T12:22+0300
2024-01-12T12:22+0300
2024-01-12T12:22+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bir brifingde yaptığı açıklamada, ABD'nin fon kesintisi nedeniyle Kiev'e artık askeri yardım gönderemeyeceğini söyledi.Kirby açıklamasında Kiev'e daha fazla fon aktarılmasının tamamen Kongre'ye bağlı olduğunu vurgulayarak, "Sağladığımız yardım durmuş durumda.Ukrayna'ya yardım için elimizdeki mevcut stoktan son paketi çıkardık" dedi.Aralık ayı sonunda Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 2023 yılında Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık 'son' bir askeri yardım paketinin aktarılacağını duyurmuştu. Kongre ek finansmanı onaylayana kadar yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapılmayacak.ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardım talebinin her iki meclis tarafından da onaylanması gerekiyor. Aynı zamanda Cumhuriyetçiler, devlet başkanlığı yönetimi ABD sınırının savunulmasına yönelik yaklaşımını değiştirene kadar Kiev makamlarına fon tahsis edilmesini desteklemeyeceklerini söylemiştiler. Buna ek olarak Cumhuriyetçiler, başka bir eylem planı sunmadan Kiev'e milyarlarca dolarlık yeni bir desteğin gerekliliğine de itiraz etmiştiler. Sonuçta hiçbir uzlaşma sağlanamadı ve Temsilciler Meclisi kış tatiline girdi. Görüşmeler Ocak ayında da devam etti ancak henüz bir sonuç alınamadı.
https://sputniknews.com.tr/20240111/trump-ben-baskan-olsaydim-ukrayna-ve-7-ekim-saldirilari-olmazdi-1079524681.html
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abd, beyaz saray, john kirby, ukrayna, ukrayna ordusu, antony blinken, joe biden
Beyaz Saray açıkladı: 'Ukrayna'ya askeri yardım durdu'
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, on kesintisinin ardından Kiev'e silah teslimatının durduğun açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bir brifingde yaptığı açıklamada, ABD'nin fon kesintisi nedeniyle Kiev'e artık askeri yardım gönderemeyeceğini söyledi.
Kirby açıklamasında Kiev'e daha fazla fon aktarılmasının tamamen Kongre'ye bağlı olduğunu vurgulayarak, "Sağladığımız yardım durmuş durumda.Ukrayna'ya yardım için elimizdeki mevcut stoktan son paketi çıkardık" dedi.
Aralık ayı sonunda Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 2023 yılında Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık 'son' bir askeri yardım paketinin aktarılacağını duyurmuştu. Kongre ek finansmanı onaylayana kadar yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapılmayacak.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardım talebinin her iki meclis tarafından da onaylanması gerekiyor. Aynı zamanda Cumhuriyetçiler, devlet başkanlığı yönetimi ABD sınırının savunulmasına yönelik yaklaşımını değiştirene kadar Kiev makamlarına fon tahsis edilmesini desteklemeyeceklerini söylemiştiler. Buna ek olarak Cumhuriyetçiler, başka bir eylem planı sunmadan Kiev'e milyarlarca dolarlık yeni bir desteğin gerekliliğine de itiraz etmiştiler. Sonuçta hiçbir uzlaşma sağlanamadı ve Temsilciler Meclisi kış tatiline girdi. Görüşmeler Ocak ayında da devam etti ancak henüz bir sonuç alınamadı.