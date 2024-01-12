https://sputniknews.com.tr/20240112/husiler-amerikan-ingiliz-saldirilari-barbarca-terorist-saldirilardir-1079572924.html

Husiler: Amerikan-İngiliz saldırıları barbarca, terörist saldırılardır

Husiler: Amerikan-İngiliz saldırıları barbarca, terörist saldırılardır

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T12:44+0300

2024-01-12T12:44+0300

2024-01-12T12:44+0300

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Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD ve İngiltere'nin 'deniz ticaretini güvenceye alma' gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı yürütenin de bu ülkeler olduğunu gösterdiğini ve saldırılara karşılık vereceklerini belirtti.Açıklamasında Husi, "Amerikan-İngiliz saldırıları barbarca, terörist saldırılardır, vahşi bir psikolojiyi yansıtan kasıtlı ve haksız bir saldırıdır" ifadesini kullandı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yönettikleri gerçeğini gösterdiğini belirten Husi, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'e karşı olduğu gibi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını yürütenin de kendileri olduğunu bu saldırılarla bir kez daha teyit etmiştir" ifadelerine yer verdi.Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde Kızıldeniz'e ilişkin tutumunun bölgedeki gerilimi tırmandırmak için yalnızca bir bahane olduğunu kaydederek Moskova'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240112/disisleri-bakani-blinken-abd-ortadoguda-baris-icin-calismaya-hazir-1079572641.html

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yemen, yemen krizi, husi, muhammed ali el-husi, abd, ingiltere, israil, gazze, gazze şeridi