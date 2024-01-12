https://sputniknews.com.tr/20240112/galatasaraydan-zirve-yolunda-kritik-puan-kaybi-puan-durumu-nasil-1079567809.html
Galatasaray'dan zirve yolunda kritik puan kaybı: Puan durumu nasıl?
Galatasaray'dan zirve yolunda kritik puan kaybı: Puan durumu nasıl?
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T10:51+0300
2024-01-12T10:51+0300
2024-01-12T10:51+0300
spor
galatasaray
sivasspor
fenerbahçe
lig
puan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0c/1079567650_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_fef1b1a9ccf5ef77673f87d1b59ec6f3.jpg
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.Kerem Demirbay, Galatasaray'da bir ilki yaşadıBG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada fileleri havalandıran sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Galatasaray'daki ilk golünü attı.Geçtiğimiz yaz Leverkusen'den transfer edilen gurbetçi futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu. Sarı kırmızılı formayla 19 maça çıkan Kerem'in 2 de asisti bulunuyor.Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.Zirvede eşitlik bozulduLigde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/fenerbahce-italyan-futbolcu-transferini-resmen-duyurdu-1079507173.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0c/1079567650_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ee7cb009b86de67dc84386c3e10afc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, sivasspor, fenerbahçe, lig, puan
galatasaray, sivasspor, fenerbahçe, lig, puan
Galatasaray'dan zirve yolunda kritik puan kaybı: Puan durumu nasıl?
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Kerem Demirbay, Galatasaray'da bir ilki yaşadı
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada fileleri havalandıran sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Galatasaray'daki ilk golünü attı.
Geçtiğimiz yaz Leverkusen'den transfer edilen gurbetçi futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu. Sarı kırmızılı formayla 19 maça çıkan Kerem'in 2 de asisti bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.
Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.
Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.
Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.