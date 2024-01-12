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Hakem Umut Meler sahalara dönüyor: İlk maçının tarihi belli oldu
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https://sputniknews.com.tr/20240112/galatasaraydan-zirve-yolunda-kritik-puan-kaybi-puan-durumu-nasil-1079567809.html
Galatasaray'dan zirve yolunda kritik puan kaybı: Puan durumu nasıl?
Galatasaray'dan zirve yolunda kritik puan kaybı: Puan durumu nasıl?
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T10:51+0300
2024-01-12T10:51+0300
spor
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puan
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.Kerem Demirbay, Galatasaray'da bir ilki yaşadıBG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada fileleri havalandıran sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Galatasaray'daki ilk golünü attı.Geçtiğimiz yaz Leverkusen'den transfer edilen gurbetçi futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu. Sarı kırmızılı formayla 19 maça çıkan Kerem'in 2 de asisti bulunuyor.Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.Zirvede eşitlik bozulduLigde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/fenerbahce-italyan-futbolcu-transferini-resmen-duyurdu-1079507173.html
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galatasaray, sivasspor, fenerbahçe, lig, puan
galatasaray, sivasspor, fenerbahçe, lig, puan

Galatasaray'dan zirve yolunda kritik puan kaybı: Puan durumu nasıl?

10:51 12.01.2024
© AA / Serhat ZaferGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA / Serhat Zafer
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Kerem Demirbay, Galatasaray'da bir ilki yaşadı

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada fileleri havalandıran sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Galatasaray'daki ilk golünü attı.
Geçtiğimiz yaz Leverkusen'den transfer edilen gurbetçi futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu. Sarı kırmızılı formayla 19 maça çıkan Kerem'in 2 de asisti bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.
Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Zirvede eşitlik bozuldu

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.
Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.
Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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