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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Fatih Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü mü?
Fatih Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü mü?
CHP'nin adaylarını belirlemesiyle Ankara kulisleri 'Mansur Yavaş adaylığını çekiyor mu?' sorusunu konuşmuştu. Sebebi de Etimesgut ilçesine ünlü oyuncu Erdal... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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Adayların açıklanması siyasette hem gerilimi hem de hareketliliği artırdı. CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden olurken Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi ses getirdi.Mansur Yavaş, 'Aday olmam' resti çekti mi?Beşikçioğlu'nun adaylığının konuşulmaya başlamasıyla beraber Ankara'nın gündemi değişmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktığı hatta 'o aday olursa ben adaylıktan çekilirim' dediği iddia edilmişti.Yaşananların ardından gazeteci Fatih Altaylı Mansur Yavaş ile konuştuğunu belirterek açıklamalarda bulundu:AK Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü mü?Son günlerde gazeteci Deniz Zeyrek, AK Parti'nin Mansur Yavaş'a büyükşehir belediye başkanlık teklifi iddiasıyla da gündem olmuştu. Altaylı bu konuda da şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240112/fatih-portakaldan-dikkat-ceken-etimesgut-iddiasi-kriz-denilebilecek-bir-olay-yasanmis-1079562430.html
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Fatih Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü mü?

09:05 12.01.2024
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA
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CHP'nin adaylarını belirlemesiyle Ankara kulisleri 'Mansur Yavaş adaylığını çekiyor mu?' sorusunu konuşmuştu. Sebebi de Etimesgut ilçesine ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi olmuştu. Gazeteci Fatih Altaylı Mansur Yavaş'a sordu. Ayrıca son günlerde konuşulan 'AK Parti Mansur Yavaş'a teklif yaptı mı?' sorusu da yanıt buldu.
Adayların açıklanması siyasette hem gerilimi hem de hareketliliği artırdı. CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden olurken Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi ses getirdi.

Mansur Yavaş, 'Aday olmam' resti çekti mi?

Beşikçioğlu'nun adaylığının konuşulmaya başlamasıyla beraber Ankara'nın gündemi değişmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktığı hatta 'o aday olursa ben adaylıktan çekilirim' dediği iddia edilmişti.
Yaşananların ardından gazeteci Fatih Altaylı Mansur Yavaş ile konuştuğunu belirterek açıklamalarda bulundu:

"Mansur Yavaş ile aradım konuştum. Öncelikle 'Erdal Beşikçioğlu aday olursa ben olmam' dediğini hiç sanmıyorum kendinin. Zaten dememiş de. Çünkü kendi şu an aday. Adaylıktan çekiliyorum falan demedi. Kendisini aradığımda bir cenazedeydi. Tekrardan mesajlaştık. Şu çok normaldir; adaylıklar konuşulurken partilerde, hele bu çok güçlü lideri olmayan partilerdense muhakkak tartışma çıkar. Aynı görev için birden fazla düşünülen makul insan vardır. Diyelim burada bir görev boşaldı. Sen diyorsunki Yiğit olsun, ben diyorumki Eren olsun. Gerilebiliriz, sonra da uzlaşırız. Belki kısa süreli bir küskünlük bile yaşayabiliriz. Birimizden birinin lafı yere düştüğü zaman hafif bir kırgınlık olabilir ama geçer bu. Dünyanın sonu değildir sonuçta.

Erdal Beşikçioğlu meselesi... Beşikçioğlu'nun CHP'li olduğu sosyal demokrat olduğu bilinen önemli bir isim. Ama partiler o kadar popüler isimlere çok fazla bakmazlar. Çünkü onların da kendi gündemi vardır. 'Ben bilmem kaç yılımı partiye verdim' gibi cümleler vardır. Mansur Bey de birilerine 'biz seni oraya düşünüyoruz' demiş olabilir. O yüzden Mansur Bey 'Erdal Beşikçioğlu'nu nereden çıkardınız?' gibi bir cümlesi olmuş olabilir.

Ama Mansur Bey bunu haysiyet meselesini haline getirip 'ya o ya o' demez. Tarzı bu değil zaten. Benim gördüğün en olgun siyasetçilerden bir tanesi. Davranışları ilkeli ve olgun. Ben kendisine sorduğumda buna cevap vermeye değer bile bulmadı. Belki tartışma bile yaşanmamış olabilir ama bence olmuştur.

AK Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü mü?

Son günlerde gazeteci Deniz Zeyrek, AK Parti'nin Mansur Yavaş'a büyükşehir belediye başkanlık teklifi iddiasıyla da gündem olmuştu. Altaylı bu konuda da şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti'ye transfer iddiasına gelince, doğru ama bu çok eski. Bunu ben yazmıştım yine. 2014'te AK Parti Mansur Yavaş'a parlak bir transfer teklifinde bulundu. Mansur Yavaş da reddetmişti. Gündeme gelen Deniz Zeyrek'in sözleri de eski tarihi karşılıyor. Yeni bir teklif yok yani. Mansur Bey, 'AK Parti bana büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda teklifte bulundu. Ben o zaman kabul etmemiştim.' dedi bana."
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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