Fatih Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü mü?

"Mansur Yavaş ile aradım konuştum. Öncelikle 'Erdal Beşikçioğlu aday olursa ben olmam' dediğini hiç sanmıyorum kendinin. Zaten dememiş de. Çünkü kendi şu an aday. Adaylıktan çekiliyorum falan demedi. Kendisini aradığımda bir cenazedeydi. Tekrardan mesajlaştık. Şu çok normaldir; adaylıklar konuşulurken partilerde, hele bu çok güçlü lideri olmayan partilerdense muhakkak tartışma çıkar. Aynı görev için birden fazla düşünülen makul insan vardır. Diyelim burada bir görev boşaldı. Sen diyorsunki Yiğit olsun, ben diyorumki Eren olsun. Gerilebiliriz, sonra da uzlaşırız. Belki kısa süreli bir küskünlük bile yaşayabiliriz. Birimizden birinin lafı yere düştüğü zaman hafif bir kırgınlık olabilir ama geçer bu. Dünyanın sonu değildir sonuçta.

Erdal Beşikçioğlu meselesi... Beşikçioğlu'nun CHP'li olduğu sosyal demokrat olduğu bilinen önemli bir isim. Ama partiler o kadar popüler isimlere çok fazla bakmazlar. Çünkü onların da kendi gündemi vardır. 'Ben bilmem kaç yılımı partiye verdim' gibi cümleler vardır. Mansur Bey de birilerine 'biz seni oraya düşünüyoruz' demiş olabilir. O yüzden Mansur Bey 'Erdal Beşikçioğlu'nu nereden çıkardınız?' gibi bir cümlesi olmuş olabilir.

Ama Mansur Bey bunu haysiyet meselesini haline getirip 'ya o ya o' demez. Tarzı bu değil zaten. Benim gördüğün en olgun siyasetçilerden bir tanesi. Davranışları ilkeli ve olgun. Ben kendisine sorduğumda buna cevap vermeye değer bile bulmadı. Belki tartışma bile yaşanmamış olabilir ama bence olmuştur.