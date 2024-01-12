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https://sputniknews.com.tr/20240112/ekvadorda-hapishanelerdeki-isyan-sonucu-178-gardiyanin-rehin-oldugu-belirtildi-1079559911.html
Ekvador'da hapishanelerdeki isyan sonucu 178 gardiyanın rehin olduğu belirtildi
Ekvador'da hapishanelerdeki isyan sonucu 178 gardiyanın rehin olduğu belirtildi
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyan sayısının 178 olduğu bildirildi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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Ulusal Özgürlükten Yoksun Kişilere Kapsamlı Bakım Hizmetinden (SNAI) yapılan açıklamada, organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak'taki isyanda rehin alınan gardiyan sayısının 178 olduğu kaydedildi.İsyan çıkan Machala, Loja, Cuenca, Azogues, Latacunga, Ambato ve Esmeraldas'daki hapishanelerde gardiyanların hayatlarından endişe edildiği belirtilen açıklamada, görevlilerin kurtarılması için müzakerelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.Cezaevlerinin bulunduğu alanlarda geniş güvenlik önlemi alan asker ve polis yer yer operasyonlar düzenliyor."Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.OHAL ilan edilmiştiÜlke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ekvadorda-gerilim-suruyor-gece-kulubunde-patlama-1079532010.html
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ekvador, hapishane, rehine, ohal, olağanüstü hal (ohal), amerika, güney amerika, gardiyan
ekvador, hapishane, rehine, ohal, olağanüstü hal (ohal), amerika, güney amerika, gardiyan

Ekvador'da hapishanelerdeki isyan sonucu 178 gardiyanın rehin olduğu belirtildi

01:28 12.01.2024
© AP Photo / Ariel OchoaGüney Amerika ülkesi Ekvador - asker
Güney Amerika ülkesi Ekvador - asker - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Ariel Ochoa
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyan sayısının 178 olduğu bildirildi.
Ulusal Özgürlükten Yoksun Kişilere Kapsamlı Bakım Hizmetinden (SNAI) yapılan açıklamada, organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak'taki isyanda rehin alınan gardiyan sayısının 178 olduğu kaydedildi.
İsyan çıkan Machala, Loja, Cuenca, Azogues, Latacunga, Ambato ve Esmeraldas'daki hapishanelerde gardiyanların hayatlarından endişe edildiği belirtilen açıklamada, görevlilerin kurtarılması için müzakerelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Cezaevlerinin bulunduğu alanlarda geniş güvenlik önlemi alan asker ve polis yer yer operasyonlar düzenliyor.
"Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.
OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.
OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.
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