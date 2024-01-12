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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Emekli maaşları ne kadar artacak?
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Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: 'Ayağını kırdılar, gözünü kör etmeye çalıştılar hakem görmedi'
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: 'Ayağını kırdılar, gözünü kör etmeye çalıştılar hakem görmedi'
Dursun Özbek'ten, Icardi açıklaması: "Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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mauro icardi, galatasaray

Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: 'Ayağını kırdılar, gözünü kör etmeye çalıştılar hakem görmedi'

16:17 12.01.2024
© AAMauro Icardi
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Dursun Özbek'ten, Icardi açıklaması: "Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem göremedi. Sağ kroşe dedim ama uymadı, elense çektiler, güreşçi gibi.. Adamın ensesine tokat atıldı. VAR da görmedi!"
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