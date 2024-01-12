https://sputniknews.com.tr/20240112/dursun-ozbekten-icardi-aciklamasi-ayagini-kirdilar-gozunu-kor-etmeye-calistilar-hakem-gormedi-1079579917.html
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: 'Ayağını kırdılar, gözünü kör etmeye çalıştılar hakem görmedi'
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: 'Ayağını kırdılar, gözünü kör etmeye çalıştılar hakem görmedi'
Dursun Özbek'ten, Icardi açıklaması: "Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T16:17+0300
2024-01-12T16:17+0300
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mauro icardi, galatasaray
mauro icardi, galatasaray
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: 'Ayağını kırdılar, gözünü kör etmeye çalıştılar hakem görmedi'
Ayrıntılar geliyor
Dursun Özbek'ten, Icardi açıklaması: "Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem göremedi. Sağ kroşe dedim ama uymadı, elense çektiler, güreşçi gibi.. Adamın ensesine tokat atıldı. VAR da görmedi!"