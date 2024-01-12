Amerikalılar bu gece Yemen'de Husilere karşı yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'deki sorunlu müttefiklerinden başka yöne çektiler. Kiev ile ilgili sorunlar korkunç boyutlarda. Burada uzun zamandır Ukrayna'nın Bandera liderliğinin günahsız olmayan kişiler olduğu konusunda bize bağırdılar. Bir dolar bile çalmayan kutsal vatanseverler olduklarını söylediler. Yalan söylüyorsunuz, elinizde kanıt yok. Sanırım Afganistan'da bir yerde bir çeşit makineli tüfek bulmuşlar. Hayır, görünüşe göre onlar, tepelere verilen silahlar için büyük paralar çalan sıradan ve uzlaşmaz hırsızlar oldukları ortaya çıktı. Kanıtlanması gereken de buydu!