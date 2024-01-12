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Dmitriy Medvedev: ABD yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'den uzaklaştırıyor
Dmitriy Medvedev: ABD yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'den uzaklaştırıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev Yemen'deki saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'den... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T12:07+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı açıklamasında Amerikalıların Yemen'de Husilere karşı yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'den uzaklaştırdığını vurguladı.Medvedev sosyal medya hesabı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde Kızıldeniz'e ilişkin tutumunun bölgedeki gerilimi tırmandırmak için yalnızca bir bahane olduğunu kaydederek Moskova'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını vurgulamıştı.Yine Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-disisleri-bakanligi-abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirilarini-siddetle-kiniyoruz-1079569740.html
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rusya, dmitriy medvedev, abd, yemen, kiev
rusya, dmitriy medvedev, abd, yemen, kiev

Dmitriy Medvedev: ABD yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'den uzaklaştırıyor

12:07 12.01.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev Yemen'deki saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'den uzaklaştırdığını dile getirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı açıklamasında Amerikalıların Yemen'de Husilere karşı yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'den uzaklaştırdığını vurguladı.
Medvedev sosyal medya hesabı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
Amerikalılar bu gece Yemen'de Husilere karşı yeni bir cephe açarak dikkatleri Kiev'deki sorunlu müttefiklerinden başka yöne çektiler. Kiev ile ilgili sorunlar korkunç boyutlarda. Burada uzun zamandır Ukrayna'nın Bandera liderliğinin günahsız olmayan kişiler olduğu konusunda bize bağırdılar. Bir dolar bile çalmayan kutsal vatanseverler olduklarını söylediler. Yalan söylüyorsunuz, elinizde kanıt yok. Sanırım Afganistan'da bir yerde bir çeşit makineli tüfek bulmuşlar. Hayır, görünüşe göre onlar, tepelere verilen silahlar için büyük paralar çalan sıradan ve uzlaşmaz hırsızlar oldukları ortaya çıktı. Kanıtlanması gereken de buydu!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde Kızıldeniz'e ilişkin tutumunun bölgedeki gerilimi tırmandırmak için yalnızca bir bahane olduğunu kaydederek Moskova'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını vurgulamıştı.
Yine Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarını şiddetle kınıyoruz
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