https://sputniknews.com.tr/20240112/danimarka-abdnin-yemen-saldirilarina-destek-icin-bolgeye-firkateyn-gonderecek-1079577702.html
Danimarka, ABD'nin Yemen saldırılarına destek için bölgeye fırkateyn gönderecek
Danimarka, ABD'nin Yemen saldırılarına destek için bölgeye fırkateyn gönderecek
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Rasmussen, Yemen'in kuzey ve orta bölgelerini yöneten İran destekli Şii hareketi Husilere ABD tarafından düzenlenen saldırılara... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T15:19+0300
2024-01-12T15:19+0300
2024-01-12T15:19+0300
israil- filistin çatışması
danimarka
abd
joe biden
husiler
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Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Rasmussen, "Danimarka hükümeti, Yemen'de ABD öncülüğünde gerçekleştirilen cevabi eylemlere tam destek veriyor. Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları cevapsız kalamaz. Danimarka, uluslararası savunma koalisyonunu bir firkateynle destekleyecek" dedi.Rasmussen, Danimarka olarak ABD'nin bölgedeki saldırı faaliyetlerini çok değerli bulduklarının da altını çizdi.ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki saldırıların Kızıldeniz'deki 'eşi benzeri görülmemiş Husi saldırılarına' bir yanıt olduğunu savunmuş ve saldırıların Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle gerçekleştirildiğini söylemişti.Hollanda da, ABD'nin Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini açıklayarak operasyona bir subay gönderdiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240112/hollandadan-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079575064.html
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danimarka, abd, joe biden, husiler
danimarka, abd, joe biden, husiler
Danimarka, ABD'nin Yemen saldırılarına destek için bölgeye fırkateyn gönderecek
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Rasmussen, Yemen'in kuzey ve orta bölgelerini yöneten İran destekli Şii hareketi Husilere ABD tarafından düzenlenen saldırılara tam destek verdiklerini ve Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmak üzere bölgeye bir firkateyn göndereceklerini söyledi.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Rasmussen, "Danimarka hükümeti, Yemen'de ABD öncülüğünde gerçekleştirilen cevabi eylemlere tam destek veriyor. Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları cevapsız kalamaz. Danimarka, uluslararası savunma koalisyonunu bir firkateynle destekleyecek" dedi.
Rasmussen, Danimarka olarak ABD'nin bölgedeki saldırı faaliyetlerini çok değerli bulduklarının da altını çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki saldırıların Kızıldeniz'deki 'eşi benzeri görülmemiş Husi saldırılarına' bir yanıt olduğunu savunmuş ve saldırıların Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle gerçekleştirildiğini söylemişti.
Hollanda da, ABD'nin Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini açıklayarak operasyona bir subay gönderdiğini duyurmuştu.