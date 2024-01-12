https://sputniknews.com.tr/20240112/danimarka-abdnin-yemen-saldirilarina-destek-icin-bolgeye-firkateyn-gonderecek-1079577702.html

Danimarka, ABD'nin Yemen saldırılarına destek için bölgeye fırkateyn gönderecek

Danimarka, ABD'nin Yemen saldırılarına destek için bölgeye fırkateyn gönderecek

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Rasmussen, Yemen'in kuzey ve orta bölgelerini yöneten İran destekli Şii hareketi Husilere ABD tarafından düzenlenen saldırılara... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T15:19+0300

2024-01-12T15:19+0300

2024-01-12T15:19+0300

israil- filistin çatışması

danimarka

abd

joe biden

husiler

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Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Rasmussen, "Danimarka hükümeti, Yemen'de ABD öncülüğünde gerçekleştirilen cevabi eylemlere tam destek veriyor. Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları cevapsız kalamaz. Danimarka, uluslararası savunma koalisyonunu bir firkateynle destekleyecek" dedi.Rasmussen, Danimarka olarak ABD'nin bölgedeki saldırı faaliyetlerini çok değerli bulduklarının da altını çizdi.ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki saldırıların Kızıldeniz'deki 'eşi benzeri görülmemiş Husi saldırılarına' bir yanıt olduğunu savunmuş ve saldırıların Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle gerçekleştirildiğini söylemişti.Hollanda da, ABD'nin Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini açıklayarak operasyona bir subay gönderdiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240112/hollandadan-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079575064.html

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