https://sputniknews.com.tr/20240112/cin-savunma-bakanligi-ordumuz-savasa-hazir-1079570796.html

Çin Savunma Bakanlığı: Ordumuz savaşa hazır

Çin Savunma Bakanlığı: Ordumuz savaşa hazır

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın bağımsızlık planlarını yok etmek için önlemler alacağını belirterek ordularının yüksek dereceli... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T11:54+0300

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang yaptığı açıklamada, Çin ordusunun her zaman yüksek derecede savaşa hazır olduğunu ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik planları yok etmek için tüm tedbirleri alacağını söyledi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Xiaogang şu sözleri kaydetti:Çin'den Tayvan'a uyarıÇin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD silahları satın almasının Tayvan'ı sadece savaş tehlikesine iteceğini söyledi.Sözcü açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:Tayvan çevresindeki durum, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022 başlarında adayı ziyaret etmesinden bu yana önemli ölçüde tırmanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240110/cinden-abdye-cagri-tayvan-secimlerine-mudahale-etmeyin-1079495815.html

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