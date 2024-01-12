https://sputniknews.com.tr/20240112/cin-savunma-bakanligi-ordumuz-savasa-hazir-1079570796.html
Çin Savunma Bakanlığı: Ordumuz savaşa hazır
Çin Savunma Bakanlığı: Ordumuz savaşa hazır
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın bağımsızlık planlarını yok etmek için önlemler alacağını belirterek ordularının yüksek dereceli... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T11:54+0300
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang yaptığı açıklamada, Çin ordusunun her zaman yüksek derecede savaşa hazır olduğunu ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik planları yok etmek için tüm tedbirleri alacağını söyledi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Xiaogang şu sözleri kaydetti:Çin'den Tayvan'a uyarıÇin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD silahları satın almasının Tayvan'ı sadece savaş tehlikesine iteceğini söyledi.Sözcü açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:Tayvan çevresindeki durum, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022 başlarında adayı ziyaret etmesinden bu yana önemli ölçüde tırmanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/cinden-abdye-cagri-tayvan-secimlerine-mudahale-etmeyin-1079495815.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin savunma bakanlığı, çin ordusu, tayvan, abd
çin, çin halk cumhuriyeti, çin savunma bakanlığı, çin ordusu, tayvan, abd
Çin Savunma Bakanlığı: Ordumuz savaşa hazır
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın bağımsızlık planlarını yok etmek için önlemler alacağını belirterek ordularının yüksek dereceli savaşlara hazır olduğunu vurguladı.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang yaptığı açıklamada, Çin ordusunun her zaman yüksek derecede savaşa hazır olduğunu ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik planları yok etmek için tüm tedbirleri alacağını söyledi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Xiaogang şu sözleri kaydetti:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu her zaman yüksek derecede savaşa hazırdır ve Tayvan'ın bağımsızlığını ve ayrılmasını sağlamaya yönelik her türlü planı kararlı bir şekilde bozmak ve devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD silahları satın almasının Tayvan'ı sadece savaş tehlikesine iteceğini söyledi.
Sözcü açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin liderliği kişisel çıkarları için Tayvan halkının alın teri ve kanıyla kazandığı parayı Amerikan silahları satın almak için harcıyor. Bu anavatanın tam olarak yeniden birleşmesi eğilimini durdurmayacak ancak Tayvan'ı tehlikeli ve korkunç bir savaşın tehlikeli durumuna itecektir.
Tayvan çevresindeki durum, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022 başlarında adayı ziyaret etmesinden bu yana önemli ölçüde tırmanmıştı.