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Erdoğan'dan Ankara adayı açıklaması: Tarih verdi
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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Beşikçioğlu'ndan Yavaş açıklaması: 'Asla olamaz'
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Beşikçioğlu'ndan Yavaş açıklaması: 'Asla olamaz'
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylığı sonrası ilk kez açıklama yaptı. Beşikçioğlu, "Senaryoyu biz yazacağız" dedi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylığı sonrası ilk kez açıklama yaptı.'Çok heyecanlı'CHP Ankara İl Başkanlığı'nda konuşan Beşikçioğlu, "Çok heyecan verici bir durum. Ona dizi, onca film, onca yaratılan karakterlerin içerisinde her seferinde hayata ve toplumu algılama biçimimi ve onlara örnek olacak uygulamaları çıkarmak için uğraştım. Bu zamana kadar 30 yıl geçmiş sanatla iç içe. Şimdi değişen tek şey; seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız" ifadelerini kullandı.'Senaryoyu biz yazacağız'"Sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız" diyen Beşikçioğlu, şöyle devam etti: "Ve bundan sonra yazdığımız bu senaryoyu, gelecekte seyrettiğimiz zaman büyük bir keyif alırız" ifadelerini kullandı.Mansur Yavaş açıklaması"Mansur Yavaş adaylığını istemedi" iddiasına yanıt veren Beşikçioğlu, şunları söyledi:Behzat Ç. devam edecek mi? "Behzat Ç. devam edecek mi?" sorusuna esprili yanıt veren Beşikçioğlu, "Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Halkımızla iletişim kurma biçimim hazırladığımız repertuarlarda gizli. Benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama örgüt bana bu konuda tam desteği verdi. Hobi olarak sanatımı yapacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Beşikçioğlu'ndan Yavaş açıklaması: 'Asla olamaz'

14:10 12.01.2024
© AAErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA
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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylığı sonrası ilk kez açıklama yaptı. Beşikçioğlu, "Senaryoyu biz yazacağız" dedi.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylığı sonrası ilk kez açıklama yaptı.

'Çok heyecanlı'

CHP Ankara İl Başkanlığı'nda konuşan Beşikçioğlu, "Çok heyecan verici bir durum. Ona dizi, onca film, onca yaratılan karakterlerin içerisinde her seferinde hayata ve toplumu algılama biçimimi ve onlara örnek olacak uygulamaları çıkarmak için uğraştım. Bu zamana kadar 30 yıl geçmiş sanatla iç içe. Şimdi değişen tek şey; seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız" ifadelerini kullandı.

'Senaryoyu biz yazacağız'

"Sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız" diyen Beşikçioğlu, şöyle devam etti: "Ve bundan sonra yazdığımız bu senaryoyu, gelecekte seyrettiğimiz zaman büyük bir keyif alırız" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş açıklaması

"Mansur Yavaş adaylığını istemedi" iddiasına yanıt veren Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Mansur Bey'le hep görüştük. Mansur Başkan'ın Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. Televizyonda izlediğim şeyleri ben yaşamadım. 'Vay dedim, siyaset enteresanmış'. Mansur Başkan'ın benle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Ankaralıyız. İki Ankaralı bu şehre çok şeyler yaparız."

Behzat Ç. devam edecek mi?

"Behzat Ç. devam edecek mi?" sorusuna esprili yanıt veren Beşikçioğlu, "Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Halkımızla iletişim kurma biçimim hazırladığımız repertuarlarda gizli. Benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama örgüt bana bu konuda tam desteği verdi. Hobi olarak sanatımı yapacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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