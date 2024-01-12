https://sputniknews.com.tr/20240112/cari-denge-iki-ay-sonra-acik-verdi-1079568671.html
Cari denge iki ay sonra açık verdi
Cari denge iki ay sonra açık verdi
Cari işlemler dengesi kasım ayında 2,7 milyar dolar açık verdi. 11 aylık açık 43,6 milyar dolar oldu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T11:07+0300
2024-01-12T11:07+0300
2024-01-12T12:27+0300
ekonomi
cari açık
cari denge
türk lirası
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Türkiye'nin cari işlemler hesabında kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 153 milyon dolarlık fazla oluştu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 4 milyar 412 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 2 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/bakan-simsek-cari-acigi-kalici-olarak-azaltmayi-hedefliyoruz-1077820537.html
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cari açık, cari denge, türk lirası, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı
cari açık, cari denge, türk lirası, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı
Cari denge iki ay sonra açık verdi
11:07 12.01.2024 (güncellendi: 12:27 12.01.2024)
Cari işlemler dengesi kasım ayında 2,7 milyar dolar açık verdi. 11 aylık açık 43,6 milyar dolar oldu.
Türkiye'nin cari işlemler hesabında kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 153 milyon dolarlık fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 4 milyar 412 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 2 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.