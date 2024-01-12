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https://sputniknews.com.tr/20240112/bakan-simsekten-cari-islem-dengesi-aciklamasi-1079584304.html
Bakan Şimşek'ten cari işlem dengesi açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari işlem dengesi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirterek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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cari denge
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.Bakan Şimşek, yıllık cari işlemler dengesini yorumlayarak, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231226/dikkat-ceken-mehmet-simsek-iddiasi-kredi-kartina-taksit-uygulamasi-kalkacak-mi-1078938486.html
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mehmet şimşek, cari denge, ekonomi
mehmet şimşek, cari denge, ekonomi

Bakan Şimşek'ten cari işlem dengesi açıklaması

17:54 12.01.2024 (güncellendi: 18:03 12.01.2024)
© AA / Harun Özalpmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirterek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, yıllık cari işlemler dengesini yorumlayarak, şu ifadelere yer verdi:
Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir.
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