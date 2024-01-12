https://sputniknews.com.tr/20240112/bakan-alparslan-bayraktar-canli-yayinda-yanitladi-dogalgaza-zam-gelecek-mi-1079563764.html

Bakan Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtladı: Doğalgaza zam gelecek mi?

Bakan Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtladı: Doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yeni gaz keşifleri olacağını söyleyen Bakan Bayraktar... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T07:57+0300

2024-01-12T07:57+0300

2024-01-12T07:57+0300

ekonomi

hande fırat

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Karadeniz gazının şu an evlerde, evlerimizde kullanıldığını söyleyen Bayraktar, "Günlük 2,2 milyon metreküp üretim var, bu 40 milyon olacak. Hedefimiz bu. Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Keşiften sonra üretim aşamasındayız ama farklı sondajlar da yapmak zorundayız. Hem Fatih, hem Yavuz hem Kanuni sahada. Yeni keşifler için çalışmalar devam ediyor" dedi.Doğalgaza zam gelecek mi?

https://sputniknews.com.tr/20240112/sehri-terk-edip-7-bini-askin-fidan-dikti-yillik-kari-3-milyon-lira-1079563547.html

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