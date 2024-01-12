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https://sputniknews.com.tr/20240112/bakan-alparslan-bayraktar-canli-yayinda-yanitladi-dogalgaza-zam-gelecek-mi-1079563764.html
Bakan Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtladı: Doğalgaza zam gelecek mi?
Bakan Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtladı: Doğalgaza zam gelecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yeni gaz keşifleri olacağını söyleyen Bakan Bayraktar... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T07:57+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Karadeniz gazının şu an evlerde, evlerimizde kullanıldığını söyleyen Bayraktar, "Günlük 2,2 milyon metreküp üretim var, bu 40 milyon olacak. Hedefimiz bu. Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Keşiften sonra üretim aşamasındayız ama farklı sondajlar da yapmak zorundayız. Hem Fatih, hem Yavuz hem Kanuni sahada. Yeni keşifler için çalışmalar devam ediyor" dedi.Doğalgaza zam gelecek mi?
https://sputniknews.com.tr/20240112/sehri-terk-edip-7-bini-askin-fidan-dikti-yillik-kari-3-milyon-lira-1079563547.html
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Bakan Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtladı: Doğalgaza zam gelecek mi?

07:57 12.01.2024
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yeni gaz keşifleri olacağını söyleyen Bakan Bayraktar 'Doğalgaza zam gelecek mi' sorusunu da yanıtladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Karadeniz gazının şu an evlerde, evlerimizde kullanıldığını söyleyen Bayraktar, "Günlük 2,2 milyon metreküp üretim var, bu 40 milyon olacak. Hedefimiz bu. Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Keşiften sonra üretim aşamasındayız ama farklı sondajlar da yapmak zorundayız. Hem Fatih, hem Yavuz hem Kanuni sahada. Yeni keşifler için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Doğalgaza zam gelecek mi?

"Şu an bir Enerji Bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğal gaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğal gazda en ucuz ikinci ülkeyiz. Vatandaşımızı da enerjide desteklemeye devam edeceğiz."
Hububat- Gıda- Tarım- Bakliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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