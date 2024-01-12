https://sputniknews.com.tr/20240112/aym-baskani-arslan-anayasa-mahkemesi-kararinin-icra-edilmemesinin-hicbir-sekilde-gerekcesi-olamaz-1079586953.html

AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz

AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz

Hukuk fakültesi öğrencileri sertifika töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T19:44+0300

2024-01-12T19:44+0300

2024-01-12T19:44+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

zühtü arslan

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesinin olamayacağını belirterek, "Bazı kararlara uyulmaması bireysel başvuru hakkını zedelemektedir" dedi.Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arslan, Yüksek Mahkemede staj gören hukuk fakültesi öğrencileri için düzenlenen sertifika töreninde bin konuşma yaptı.Hukuk devletinin niteliksel boyutunda akıl, ahlak ve adalet olmak üzere üç temel kavramla karşılaşıldığını dile getiren Arslan, akıl sahibi ve özgür olmanın ahlaki ilkeleri benimsemeyi gerektirdiğini vurguladı.Arslan, "İnsan olmak, kendimize hak gördüğümüzü başkası için de hak olarak görmeyi, kendimize yapılmasını istemediğimizi başkalarına reva görmemeyi gerektirir" ifadelerini kullandı.Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerinin korunması adına atılmış en önemli adımlardan birinin bireysel başvuru olduğuna işaret eden Arslan, bireysel başvuruyla birlikte Anayasa Mahkemesine özgürlükleri koruma ve geliştirme misyonu yüklendiğini, Yüksek Mahkemenin de bu misyonla bireysel başvuruları incelediğini dile getirdi.Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda iş yükünü yönetilebilir düzeyde tutmayı başardığını, bu başvuru yolunu etkili ve başarılı şekilde uyguladığını ifade eden Arslan, "Bazı kararlara uyulmaması bireysel başvuru hakkını zedelemektedir" diye konuştu.İhlal kararlarının uygulanması konusunda genel olarak bir sorun bulunmadığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:'Tüm organlar Anayasa'yı yorumlama yetkisine sahiptir'Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, ihlal kararlarına uyulmamasına gerekçe olarak gösterilenlerden birinin "yorum farklılığı" olduğunu belirterek, "Elbette, yüksek mahkemeler dahil kamu gücü kullanan tüm organlar Anayasa'yı yorumlama yetkisine sahiptir. Ancak bu yorumların yol açtığı uyuşmazlıklar norm denetimi veya bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşındığında Anayasa'yı nihai ve bağlayıcı şekilde yorumlayarak uyuşmazlığı karara bağlama yetkisi Anayasa Mahkemesine verilmiştir" ifadelerini kullandı.Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu vurgulayan Arslan, kararların, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri, herkesi ve her kurumu bağladığına işaret etti.Yüksek Mahkemenin kararlarına uyulmamasının gerekçesinin olmayacağını söyleyen Arslan, şöyle devam etti:'Meselelerimizi sadece hukuk zemininde kalmak suretiyle çözmek zorundayız'Anayasa ve kanunlarda, uyuşmazlıkların nasıl karara bağlanacağının öngörüldüğünü, Anayasal uyuşmazlıkları çözen mercinin Anayasa Mahkemesi olduğunu aktaran Arslan, "Diğer kamu makamlarının konumu, uyuşmazlığın tarafı olmaktan ibarettir. Herhangi bir yargısal uyuşmazlıkta tarafların yorumunun uyuşmazlığı çözen mahkemenin yorumundan üstün olduğu düşünülemeyeceği gibi bunun en temel hukuk mantığıyla bağdaştırılması da mümkün değildir" dedi.Zühtü Arslan, Anayasa'nın hiçbir kurum veya kişiye Anayasa Mahkemesinin kararlarını Anayasa'ya uygunluk konusunda denetleme görevi vermediğini ifade etti.Bireysel başvuruda verilen ihlal kararlarına uyulmamasıyla verilen zararın sadece başvurucuların haklarından mahrum bırakılmasıyla sınırlı olmadığını söyleyen Arslan, ihlal kararlarının icra edilmemesinin, bireysel başvuru yolunu etkisiz kılabilecek nitelikte "vahim bir olay" olduğunu vurguladı. Başkan Arslan, "Aklıselimle hareket ederek ihlal kararlarının etkili icrası dahil tüm meselelerimizi sadece hukuk zemininde kalmak suretiyle çözmek zorundayız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231001/anayasa-mahkemesi-baskani-arslan-aihm-kararina-biz-katilmiyoruz-1075932202.html

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