https://sputniknews.com.tr/20231001/anayasa-mahkemesi-baskani-arslan-aihm-kararina-biz-katilmiyoruz-1075932202.html

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: AİHM kararına biz katılmıyoruz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: AİHM kararına biz katılmıyoruz

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin, "AİHM kararına biz katılmıyoruz... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T22:19+0300

2023-10-01T22:19+0300

2023-10-01T22:19+0300

türkiye

zühtü arslan

aihm

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin sorusu üzerine Arslan, AİHM kararına katılmadıklarını söyledi. Arslan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli zaten. Dolayısıyla bizim kararımızdan farklı bir karar verdiler" dedi."AİHM kararları çok eleştiriliyor, özellikle terör örgütleri üyeleriyle ilgili aldığı kararlar. Çok fazla karar alındı mı son dönemde?" şeklindeki soru üzerine Arslan, "AİHM'in kararları kamuoyunda belli, tartışılıyor. Son karar da tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye'de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/adalet-bakani-tunctan-aihmnin-kararina-tepki-yetkisini-asti-1075780638.html

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zühtü arslan, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)