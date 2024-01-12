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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/askeri-uzmanjoe-biden-yemene-secim-oncesi-populerlik-kazanmak-icin-saldirdi-kara-hareketi-gelmez-1079583932.html
Askeri uzman:Joe Biden, Yemen'e seçim öncesi popülerlik kazanmak için saldırdı, kara hareketi gelmez
Askeri uzman:Joe Biden, Yemen'e seçim öncesi popülerlik kazanmak için saldırdı, kara hareketi gelmez
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, ABD’nin başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın popülaritesini artırmak için Yemen'e birkaç hava saldırısı daha... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:51+0300
2024-01-12T17:51+0300
israil- filistin çatışması
abd
husiler
joe biden
seçimler
israil
hamas
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ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'deki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemesini Sputnik’e değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık seçimleri öncesinde popülaritesini artırmak için Yemen'de zaferle sonuçlanacak küçük bir savaş istediğini ve bu ülkeye yönelik birkaç hava saldırısı daha düzenleyebileceğini söyledi.ABD’nin Yemen’de bir kara harekatına girişmeye cesaret edemeyeceğini belirten Leonkov, "Bu sadece başlangıç. Muhtemelen bir dizi saldırı daha olacak, ancak Husiler de karşılık verecek. Bunlar sadece hava operasyonları olacak. Amerikalılar kara operasyonuna hazır değil. Bu nedenle havadan saldıracaklar, önlerine gelen her şeyi yok edecekler. Belirlenen tüm görevlerin yerine getirildiğini ve Husilerin yenilgiye uğratıldığını söyleyecekler. Biden'ın zaferle sonuçlanacak küçük bir savaşa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi.Batı koalisyonunun Yemen’e yönelik saldırısının beklendiğini vurgulayan uzman, ABD'nin daha önce iki uçak gemisi, bir eskort gemisi ve bir denizaltıyı Kızıldeniz'e gönderdiğini anımsattı.Uzman ayrıca, ABD operasyonunun planlandığı gibi gitmeyebileceğini ve onlara pahalıya mal olabileceğini de sözlerine ekledi.11 Ocak’ta ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Batı medyasında yer alan haberlere göre saldırılar uçak, gemi, tomahawk füzeleri ve denizaltılarla yapıldı.ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki saldırıların Kızıldeniz'deki 'eşi benzeri görülmemiş Husi saldırılarına' bir yanıt olduğunu savunmuş ve saldırıların Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle gerçekleştirildiğini söylemişti.Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası 'Deniz Görev Gücü' kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240112/husiler-biden-ve-sunak-israile-karsi-yuruttugumuz-savasin-ozunu-anlamadilar-1079583470.html
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abd, husiler, joe biden, seçimler, israil, hamas
abd, husiler, joe biden, seçimler, israil, hamas

Askeri uzman:Joe Biden, Yemen'e seçim öncesi popülerlik kazanmak için saldırdı, kara hareketi gelmez

17:51 12.01.2024
© AP Photo / Stephanie ScarbroughJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
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Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, ABD’nin başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın popülaritesini artırmak için Yemen'e birkaç hava saldırısı daha düzenleyebileceğine dikkat çekti.
ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'deki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemesini Sputnik’e değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık seçimleri öncesinde popülaritesini artırmak için Yemen'de zaferle sonuçlanacak küçük bir savaş istediğini ve bu ülkeye yönelik birkaç hava saldırısı daha düzenleyebileceğini söyledi.
ABD’nin Yemen’de bir kara harekatına girişmeye cesaret edemeyeceğini belirten Leonkov, "Bu sadece başlangıç. Muhtemelen bir dizi saldırı daha olacak, ancak Husiler de karşılık verecek. Bunlar sadece hava operasyonları olacak. Amerikalılar kara operasyonuna hazır değil. Bu nedenle havadan saldıracaklar, önlerine gelen her şeyi yok edecekler. Belirlenen tüm görevlerin yerine getirildiğini ve Husilerin yenilgiye uğratıldığını söyleyecekler. Biden'ın zaferle sonuçlanacak küçük bir savaşa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi.
Batı koalisyonunun Yemen’e yönelik saldırısının beklendiğini vurgulayan uzman, ABD'nin daha önce iki uçak gemisi, bir eskort gemisi ve bir denizaltıyı Kızıldeniz'e gönderdiğini anımsattı.
Uzman ayrıca, ABD operasyonunun planlandığı gibi gitmeyebileceğini ve onlara pahalıya mal olabileceğini de sözlerine ekledi.
11 Ocak’ta ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Batı medyasında yer alan haberlere göre saldırılar uçak, gemi, tomahawk füzeleri ve denizaltılarla yapıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki saldırıların Kızıldeniz'deki 'eşi benzeri görülmemiş Husi saldırılarına' bir yanıt olduğunu savunmuş ve saldırıların Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle gerçekleştirildiğini söylemişti.
Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası 'Deniz Görev Gücü' kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.
Yemen Husi milisler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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