https://sputniknews.com.tr/20240112/artvinde-valilik-binasina-isabet-eden-mermiyle-ilgili-1-kisi-gozaltina-alindi-1079560875.html

Artvin’de Valilik binasına isabet eden mermiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Artvin’de Valilik binasına isabet eden mermiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Artvin’de Valilik binasına isabet eden mermiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T02:51+0300

2024-01-12T02:51+0300

2024-01-12T02:51+0300

türkiye

artvin

artvin valiliği

mermi

yorgun mermi

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Sabah saatlerinde mesai için Valiliğe gelen personel, bir odanın camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti.Çalışanların ihbarı üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, geç saatlerde nereden ateşlendiği belli olmayan yorgun merminin camı kırarak oda zeminine düştüğü belirlendi.Merminin kim tarafından ateşlendiğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bilgi İşlem Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğü kaydedildi.Olayın Artvin nüfusuna kayıtlı E.Ö'nün (30) silahla havaya rastgele ateş açması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "Olay sırasında 3 şahısla birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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türkiye

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yorgun mermi

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