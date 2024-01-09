https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imaminin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1079443524.html

Fatih Camisi imamının sağlık durumu hakkında açıklama

Fatih Camisi imamının sağlık durumu hakkında açıklama

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, bıçakla yaralanan Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T00:54+0300

2024-01-09T00:54+0300

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türkiye

fatih camisi

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imam

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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Usta'nın hastanelerinde tedavisine başlandığını belirterek, yemek borusuna gelen herhangi bir darbenin olmadığını söyledi.Hastanın soluk borusunun ciddi yaralanmaya maruz kaldığını vurgulan Mayadağlı, "Ancak hastanın sağlık durumu stabil. Çok hızlı bir şekilde hastaneye getirildi, zamanında etkin bir müdahale yapılmasaydı hastamızı kaybetme riskimiz çok fazlaydı. Yemek borusuna isabet etmemesi büyük bir avantaj. Bu ciddiyetteki bir saldırı çok ucuz şekilde atlatacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.Başhekim Mayadağlı, hastanın 3 bıçak darbesi aldığını aktararak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240108/fatih-camisi-imami-ve-cemaatten-bir-kisi-namazdan-sonra-bicaklanmisti-valilikten-aciklama-1079439908.html

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fatih camisi, enez fatih camisi, imam, imam, saldırı, siber saldırı