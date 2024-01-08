https://sputniknews.com.tr/20240108/fatih-camisi-imami-ve-cemaatten-bir-kisi-namazdan-sonra-bicaklanmisti-valilikten-aciklama-1079439908.html

Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi namazdan sonra bıçaklanmıştı: Valilikten açıklama

Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi namazdan sonra bıçaklanmıştı: Valilikten açıklama

İstanbul'da, Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı. İstanbul Valiliği, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T21:42+0300

2024-01-08T21:42+0300

2024-01-08T22:41+0300

türkiye

istanbul

fatih camisi

bıçaklı saldırı

imam

imam

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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın şahsı uyararak dışarı çıkmasını istediği belirtilen açıklamada, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaraladığı kaydedilerek, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.Cami içinde slogan attıOlayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.AK Parti Sözcüsü Çelik saldırıyı lanetlediAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetledi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/sosyal-medyadan-kabeye-saldiri-paylasimi-yapan-sahis-tutuklandi--1079387766.html

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