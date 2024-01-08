Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi namazdan sonra bıçaklanmıştı: Valilikten açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
09:08
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
12:33
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
12:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
13:13
3 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
13:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
14:49
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:12
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Lastik ebatlarındaki harfler ne anlama geliyor?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de artıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Emekli maaşlarına gelen zam artacak mı?
12:06
84 dk
ROCK N ROLL’UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
13:34
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
17:41
3 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözünün çevrildiği davada Almanya’dan tartışılacak çıkış
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: ABD’nin Ortadoğu’daki misilleme planı
18:28
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
19:22
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
20:09
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
20:27
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
20:37
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
20:55
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240108/fatih-camisi-imami-ve-cemaatten-bir-kisi-namazdan-sonra-bicaklanmisti-valilikten-aciklama-1079439908.html
Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi namazdan sonra bıçaklanmıştı: Valilikten açıklama
Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi namazdan sonra bıçaklanmıştı: Valilikten açıklama
İstanbul'da, Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı. İstanbul Valiliği, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T21:42+0300
2024-01-08T22:41+0300
türkiye
istanbul
fatih camisi
bıçaklı saldırı
imam
imam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079440016_0:1:864:487_1920x0_80_0_0_41403e4fbfb10bd1f33c960546b61c89.jpg
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın şahsı uyararak dışarı çıkmasını istediği belirtilen açıklamada, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaraladığı kaydedilerek, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.Cami içinde slogan attıOlayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.AK Parti Sözcüsü Çelik saldırıyı lanetlediAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetledi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/sosyal-medyadan-kabeye-saldiri-paylasimi-yapan-sahis-tutuklandi--1079387766.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079440016_108:0:757:487_1920x0_80_0_0_ac9ca552fa36a43997c036033f41a3a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, fatih camisi, bıçaklı saldırı, imam, imam
istanbul, fatih camisi, bıçaklı saldırı, imam, imam

Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi namazdan sonra bıçaklanmıştı: Valilikten açıklama

21:42 08.01.2024 (güncellendi: 22:41 08.01.2024)
© AAİstanbul'da, Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.
İstanbul'da, Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
Abone ol
İstanbul'da, Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı. İstanbul Valiliği, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.
Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.
Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.
Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın şahsı uyararak dışarı çıkmasını istediği belirtilen açıklamada, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaraladığı kaydedilerek, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Cami içinde slogan attı

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.
Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik saldırıyı lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
TÜRKİYE
Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı
6 Ocak, 21:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала