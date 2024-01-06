https://sputniknews.com.tr/20240106/sosyal-medyadan-kabeye-saldiri-paylasimi-yapan-sahis-tutuklandi--1079387766.html

Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya hesabından dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T21:40+0300

2024-01-06T21:40+0300

2024-01-06T21:40+0300

sosyal medya

türkiye

kabe

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/15/1076575267_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_79cb95ceeaf9ad3bbf07489cca083937.jpg

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde, internet ortamında herkese açık kaynaklar üzerinde yürütülen sanal devriye hizmetleri sırasında şüpheli U.G'nin 29 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tespit edildiği belirtildi.Atatürk'ün bacak bacak üstünde, Kabe üzerinde oturtulmuş şekilde oluşturulan görselini paylaştığı belirlenen şüphelinin, takip eden günlerde ise dini değerleri aşağılayan birçok paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada, 30 Aralık 2023'te gözaltına alınan U.G'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 31 Aralık 2023'te tutuklandığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/70-kilogram-sucugu-akaryakit-istasyonunda-yikadilar--1079386675.html

türkiye

kabe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya, kabe, tutuklama