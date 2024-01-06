https://sputniknews.com.tr/20240106/70-kilogram-sucugu-akaryakit-istasyonunda-yikadilar--1079386675.html
70 kilogram sucuğu akaryakıt istasyonunda yıkadılar
70 kilogram sucuğu akaryakıt istasyonunda yıkadılar
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T19:29+0300
2024-01-06T19:29+0300
2024-01-06T20:15+0300
türkiye
sucuk
benzin istasyonu
yıkamak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079386518_0:9:1600:909_1920x0_80_0_0_f61d6e9995b4eb3a5aad10015697427d.jpg
Bursa Gemlik'te Kurtul Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünde minibüs içindeki sucukların tazyikli suyla yıkanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, sucukların bulunduğu aracın İ.Y. isimli bir kadına ait olduğunu belirledi.Araştırmada, minibüsü kullananın İ.Y'nin eşi H.H.Y. ve yanındaki kişinin F.M. olduğu da tespit edildi.Halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama işlemi yaptıkları belirlenen H.H.Y. ve F.M, Gemlik Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.Minibüste bulunan 70 kilogram sucuk ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/marketten-aldigi-sucugun-icinden-kurtcuk-fiskirdi-1072736097.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079386518_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b4d8bd6d7a610074000ed0df8fe02aa2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sucuk, benzin istasyonu, yıkamak
sucuk, benzin istasyonu, yıkamak
70 kilogram sucuğu akaryakıt istasyonunda yıkadılar
19:29 06.01.2024 (güncellendi: 20:15 06.01.2024)
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Gemlik'te Kurtul Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünde minibüs içindeki sucukların tazyikli suyla yıkanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, sucukların bulunduğu aracın İ.Y. isimli bir kadına ait olduğunu belirledi.
Araştırmada, minibüsü kullananın İ.Y'nin eşi H.H.Y. ve yanındaki kişinin F.M. olduğu da tespit edildi.
Halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama işlemi yaptıkları belirlenen H.H.Y. ve F.M, Gemlik Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Minibüste bulunan 70 kilogram sucuk ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.