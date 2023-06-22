https://sputniknews.com.tr/20230622/marketten-aldigi-sucugun-icinden-kurtcuk-fiskirdi-1072736097.html
Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı
Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı
Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T11:49+0300
2023-06-22T11:49+0300
2023-06-22T11:49+0300
türkiye
sucuk
türkiye
elazığ
kurtçuk
gıda
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Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı. Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html
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sucuk, türkiye, elazığ, kurtçuk, gıda
sucuk, türkiye, elazığ, kurtçuk, gıda
Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı
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Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.
Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti.