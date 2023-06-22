https://sputniknews.com.tr/20230622/marketten-aldigi-sucugun-icinden-kurtcuk-fiskirdi-1072736097.html

Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı

Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı

Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T11:49+0300

2023-06-22T11:49+0300

2023-06-22T11:49+0300

türkiye

sucuk

türkiye

elazığ

kurtçuk

gıda

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Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı. Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html

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sucuk, türkiye, elazığ, kurtçuk, gıda