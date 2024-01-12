https://sputniknews.com.tr/20240112/arac-sahipleri-dikkat-trafik-sigortasi-prim-artis-orani-belli-oldu-1079573376.html
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortası prim artış oranı belli oldu
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortası prim artış oranı belli oldu
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T13:20+0300
2024-01-12T13:20+0300
2024-01-12T13:50+0300
ekonomi
araç
sigorta
emeklilik
denetleme
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trafik
trafik sigortası
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasına göre, zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi.Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.
https://sputniknews.com.tr/20240105/bakan-vedat-isikhan-duyurdu-yeni-sigorta-sistemi-geliyor-1079358424.html
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trafik sigortası,trafik sigortası prim,trafik sigortasında şubat ayı prim artış oranı belli oldu,sigorta prim şubat
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortası prim artış oranı belli oldu
13:20 12.01.2024 (güncellendi: 13:50 12.01.2024)
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10 artırılmasına karar verdi.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasına göre, zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi.
Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.
1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.