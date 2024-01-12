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Altın, borsa ve mevduat gibi getiri sağlıyor: Devlet katkısı 72 bin TL’ye çıkan BES'i uzmanı anlattı
Altın, borsa ve mevduat gibi getiri sağlıyor: Devlet katkısı 72 bin TL’ye çıkan BES'i uzmanı anlattı
Geçen yıl altın, borsa ve mevduat yatırımcılara yüksek getiri sunmuştu. Ancak paralarını Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) değerlendirmek isteyenler için de... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T08:49+0300
2024-01-12T08:49+0300
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2023 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu. En çok getiri sağlayan yatırım araçları arasında borsa ve mevduat da önemli bir pay aldı. Devlet katkısı ile yüksek getiri sunan BES de büyük avantajlar sağlıyor.Yeni yılda BES’te devlet katkısı arttı. Yıllık toplam 240 bin 030 TL katkı payı yatırılması halinde devlet desteği 72 bin 009 TL oldu. Son dönemde faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduat cazibesini artırmıştı. Peki BES’e yatırım yapmak altın, borsa ve mevduata göre cazip mi?Altın, borsa, mevduat, BES: Hangisi daha cazip?Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e açıkladı, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devletimizin tasarrufu artırmak adına uygulamış olduğu bir sistemdir. Daha önce yüzde 25 devlet katkısı vardı, bu yüzde 30 olarak güncellenmişti. Yani şu anda 100 TL yatırıyorsanız 30 TL’sini devlet veriyor ve bu 130 TL istediğiniz bir yatırım alanında değerleniyor. Siz bunu altına endekslerseniz altın yükseldiği anda yatırımınız kazanç sağlıyor, borsaya koyarsanız borsa endeksinin arttığı gibi kazancınız katlanıyor. Çeşitli yatırım fonlarında değerlendirirseniz o fonların artışına göre yatırımınız değerleniyor. O yüzden çok önemli bir enstrüman. Vatandaşların şunu düşünmesi gerekiyor. Ellerinde 240 bin TL yıllık birikim yapacakları bir tutar varsa, öncelikle hiçbir enstrümana gitmeden BES’e girmeliler. Şu anda en fazla kazanç getiren BES’tir. Vatandaşlar 240 bin TL’yi yatırarak 72 bin TL civarında ekstra devlet katkısı alabilecek. Bu da brüt asgari ücretin 12 aylık tutarıdır" dedi ve ekledi:'En fazla ödenmesi gereken tutar 240 bin TL'BES, mevduat faizine göre daha mı cazip?BES’teki cazibenin hem yatırılan paranın yüzde 30’unun devlet tarafından verilmesi, hem de altın, borsa gibi alanlara yatırım yapmışçasına değerlenmesi olduğunu söyleyen ekonomist, "Şu anda 1 milyon TL için mevduatta yüzde 45 faizle aylık 37-40 bin TL civarında getiri var. Burada BES faiz ile yarışamaz. Faizin geleceği yüzde 45’ler seviyesidir. Ama BES hem yüzde 30 devlet katkısı hem de diğer enstrümanlara yatırım açısından daha caziptir. Eğer 240 bin TL’ye kadar bir yatırım yapılacaksa BES’in faizden daha iyi getirisi olacaktır. Şu anki ortamda enflasyon yüzde 64.77 seviyesinde, konut fiyatları ise yüzde 40 artmış, yani bu sene konut alanlar kaybetmiş oldu, ama altına yatırım yapanlar kazanmış oldu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/merkez-bankasi-baskani-hafize-gaye-erkandan-dikkat-ceken-dezenflasyon-aciklamasi-1079563906.html
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bes resmi gazete, bes iptal, bes hesaplama, bes devlet katkısı, bes nedir, bes devlet katkısı nedir 2024, bes garanti, bes fonları
bes resmi gazete, bes iptal, bes hesaplama, bes devlet katkısı, bes nedir, bes devlet katkısı nedir 2024, bes garanti, bes fonları

Altın, borsa ve mevduat gibi getiri sağlıyor: Devlet katkısı 72 bin TL’ye çıkan BES'i uzmanı anlattı

08:49 12.01.2024
© AATL - para - Türk lirası - BES
TL - para - Türk lirası - BES - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA
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Geçen yıl altın, borsa ve mevduat yatırımcılara yüksek getiri sunmuştu. Ancak paralarını Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) değerlendirmek isteyenler için de cazip fırsatlar sunuluyor. BES’te devlet katkısı arttı. Peki şu anda BES’e yatırım yapmak mantıklı mı?
2023 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu. En çok getiri sağlayan yatırım araçları arasında borsa ve mevduat da önemli bir pay aldı. Devlet katkısı ile yüksek getiri sunan BES de büyük avantajlar sağlıyor.
Yeni yılda BES’te devlet katkısı arttı. Yıllık toplam 240 bin 030 TL katkı payı yatırılması halinde devlet desteği 72 bin 009 TL oldu. Son dönemde faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduat cazibesini artırmıştı. Peki BES’e yatırım yapmak altın, borsa ve mevduata göre cazip mi?

Altın, borsa, mevduat, BES: Hangisi daha cazip?

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e açıkladı, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devletimizin tasarrufu artırmak adına uygulamış olduğu bir sistemdir. Daha önce yüzde 25 devlet katkısı vardı, bu yüzde 30 olarak güncellenmişti. Yani şu anda 100 TL yatırıyorsanız 30 TL’sini devlet veriyor ve bu 130 TL istediğiniz bir yatırım alanında değerleniyor. Siz bunu altına endekslerseniz altın yükseldiği anda yatırımınız kazanç sağlıyor, borsaya koyarsanız borsa endeksinin arttığı gibi kazancınız katlanıyor. Çeşitli yatırım fonlarında değerlendirirseniz o fonların artışına göre yatırımınız değerleniyor. O yüzden çok önemli bir enstrüman. Vatandaşların şunu düşünmesi gerekiyor. Ellerinde 240 bin TL yıllık birikim yapacakları bir tutar varsa, öncelikle hiçbir enstrümana gitmeden BES’e girmeliler. Şu anda en fazla kazanç getiren BES’tir. Vatandaşlar 240 bin TL’yi yatırarak 72 bin TL civarında ekstra devlet katkısı alabilecek. Bu da brüt asgari ücretin 12 aylık tutarıdır" dedi ve ekledi:

'En fazla ödenmesi gereken tutar 240 bin TL'

Yani 250 bin TL yatırsanız dahi 240 bin TL için bir devlet katkısı olacak, ancak 10 bin TL için bir devlet katkısı verilmeyecek. Katkı için en fazla ödenmesi gereken tutar 240 bin TL’dir.

Devletimiz BES’i cazip hale getirmek adına katkıyı yüzde 30 seviyesine çıkardı. 18 yaş altın kişilerin sisteme girişinin önünü açtı. Anne ve babalar çocuklarının eğitim, sağlık, evlilik masrafları için buraya birikim yapmaya başladılar. Kişiler bu parayı koyarak borsaya yatırsaydı sadece borsaya, altına yatırsaydı sadece altına endeksli olacaktı. Tasarruf sahipleri riski dağıtabilir. Yani örnek vermek gerekirse borsa şu anda 7700’ler seviyesinde, mart ve nisan aylarında 8500’ler seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bir sepet oluşturmak gerekirse portföylerin yüzde 40’ı borsada olabilir, yüzde 40’ı altında olabilir. ABD Merkez Bankası’nın faiz azaltımına gideceği bir döngüde altın ciddi kazanç sağlayacaktır. Yüzde 20’sini de çok ciddi artacağını düşündüğü bir enstrüman varsa oraya yatırabilirler. Burada risk dağıtılıp yatırımlar değerlendirilebilir.

BES, mevduat faizine göre daha mı cazip?

BES’teki cazibenin hem yatırılan paranın yüzde 30’unun devlet tarafından verilmesi, hem de altın, borsa gibi alanlara yatırım yapmışçasına değerlenmesi olduğunu söyleyen ekonomist, "Şu anda 1 milyon TL için mevduatta yüzde 45 faizle aylık 37-40 bin TL civarında getiri var. Burada BES faiz ile yarışamaz. Faizin geleceği yüzde 45’ler seviyesidir. Ama BES hem yüzde 30 devlet katkısı hem de diğer enstrümanlara yatırım açısından daha caziptir. Eğer 240 bin TL’ye kadar bir yatırım yapılacaksa BES’in faizden daha iyi getirisi olacaktır. Şu anki ortamda enflasyon yüzde 64.77 seviyesinde, konut fiyatları ise yüzde 40 artmış, yani bu sene konut alanlar kaybetmiş oldu, ama altına yatırım yapanlar kazanmış oldu" dedi.
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