https://sputniknews.com.tr/20240112/altin-borsa-ve-mevduat-gibi-getiri-sagliyor-devlet-katkisi-72-bin-tlye-cikan-besi-uzmani-anlatti-1079564453.html

Altın, borsa ve mevduat gibi getiri sağlıyor: Devlet katkısı 72 bin TL’ye çıkan BES'i uzmanı anlattı

Altın, borsa ve mevduat gibi getiri sağlıyor: Devlet katkısı 72 bin TL’ye çıkan BES'i uzmanı anlattı

Geçen yıl altın, borsa ve mevduat yatırımcılara yüksek getiri sunmuştu. Ancak paralarını Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) değerlendirmek isteyenler için de... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T08:49+0300

2024-01-12T08:49+0300

2024-01-12T08:49+0300

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2023 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu. En çok getiri sağlayan yatırım araçları arasında borsa ve mevduat da önemli bir pay aldı. Devlet katkısı ile yüksek getiri sunan BES de büyük avantajlar sağlıyor.Yeni yılda BES’te devlet katkısı arttı. Yıllık toplam 240 bin 030 TL katkı payı yatırılması halinde devlet desteği 72 bin 009 TL oldu. Son dönemde faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduat cazibesini artırmıştı. Peki BES’e yatırım yapmak altın, borsa ve mevduata göre cazip mi?Altın, borsa, mevduat, BES: Hangisi daha cazip?Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e açıkladı, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devletimizin tasarrufu artırmak adına uygulamış olduğu bir sistemdir. Daha önce yüzde 25 devlet katkısı vardı, bu yüzde 30 olarak güncellenmişti. Yani şu anda 100 TL yatırıyorsanız 30 TL’sini devlet veriyor ve bu 130 TL istediğiniz bir yatırım alanında değerleniyor. Siz bunu altına endekslerseniz altın yükseldiği anda yatırımınız kazanç sağlıyor, borsaya koyarsanız borsa endeksinin arttığı gibi kazancınız katlanıyor. Çeşitli yatırım fonlarında değerlendirirseniz o fonların artışına göre yatırımınız değerleniyor. O yüzden çok önemli bir enstrüman. Vatandaşların şunu düşünmesi gerekiyor. Ellerinde 240 bin TL yıllık birikim yapacakları bir tutar varsa, öncelikle hiçbir enstrümana gitmeden BES’e girmeliler. Şu anda en fazla kazanç getiren BES’tir. Vatandaşlar 240 bin TL’yi yatırarak 72 bin TL civarında ekstra devlet katkısı alabilecek. Bu da brüt asgari ücretin 12 aylık tutarıdır" dedi ve ekledi:'En fazla ödenmesi gereken tutar 240 bin TL'BES, mevduat faizine göre daha mı cazip?BES’teki cazibenin hem yatırılan paranın yüzde 30’unun devlet tarafından verilmesi, hem de altın, borsa gibi alanlara yatırım yapmışçasına değerlenmesi olduğunu söyleyen ekonomist, "Şu anda 1 milyon TL için mevduatta yüzde 45 faizle aylık 37-40 bin TL civarında getiri var. Burada BES faiz ile yarışamaz. Faizin geleceği yüzde 45’ler seviyesidir. Ama BES hem yüzde 30 devlet katkısı hem de diğer enstrümanlara yatırım açısından daha caziptir. Eğer 240 bin TL’ye kadar bir yatırım yapılacaksa BES’in faizden daha iyi getirisi olacaktır. Şu anki ortamda enflasyon yüzde 64.77 seviyesinde, konut fiyatları ise yüzde 40 artmış, yani bu sene konut alanlar kaybetmiş oldu, ama altına yatırım yapanlar kazanmış oldu" dedi.

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