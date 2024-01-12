https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-ve-ingilterenin-yemen-saldirisi-abdde-de-tepkiyle-karsilandi-biden-ulkeyi-savasa-goturuyor-1079573144.html

ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısı ABD'de de tepkiyle karşılandı: 'Biden ülkeyi savaşa götürüyor'

ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısı ABD'de de tepkiyle karşılandı: 'Biden ülkeyi savaşa götürüyor'

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Ro Khanna, Yemen'de Husilere karşı bir saldırı başlatmadan ve ABD'yi başka bir Ortadoğu çatışmasına dahil etmeden önce... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T13:00+0300

2024-01-12T13:00+0300

2024-01-12T13:00+0300

israil- filistin çatışması

husiler

yemen

abd

ingiltere

temsilciler meclisi

abd temsilciler meclisi

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ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Yemen'de Husilere ait tesisleri vurması, ABD içinde de tepkiyle karşılandı.ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat vekili Khanna, X hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan, Yemen'de Husilere karşı bir saldırı başlatmadan ve ABD'yi başka bir Ortadoğu çatışmasına dahil etmeden önce Kongre'ye gelmesi gerekir. Bu, anayasanın 1. maddesidir" ifadelerini kullandı.Khanna, Beyaz Saray'da Demokrat ya da Cumhuriyetçi bir başkan olmasına bakmaksızın her zaman bunu savunacağını da belirttti.'Biden, ülkeyi savaşa sürüklüyor'ABD ordusundan emekli Yarbay Daniel Davis, Fox News'a yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın Yemen'i vurma kararıyla ülkeyi savaşa sürüklediğini söyledi.Davis, Kızıldeniz çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında "Bütün bunların daha yüksek bir seviyeye tırmanma potansiyeli var. Husiler, kendi topraklarında onlara saldırırsak ABD'lilere ve bölgedeki Amerikan çıkarlarına saldırmaya başlayacaklarını açıkça ifade ettiler. Planımız nedir? Bu, bizi savaşa sürükleyen potansiyel bir saldırı" dedi.Davis, Biden'ın ABD'nin bu çatışmayı neden başlattığını Amerikan halkına açıklaması gerektiğinin de altını çizdi.Beyaz Saray önünde protesto gösterisiYemen'e yönelik saldırı haberlerinin basına yansıması sonrası çok sayıda gösterici, Beyaz Saray önünde toplanarak Biden yönetiminin kararını protesto etti.Gece geç saatlerde Beyaz Saray'ın kapısına dayanan göstericiler, Ortadoğu'daki çatışmaların durdurulmasını, Batı'nın Gazze Şeridi'nin yanı sıra Yemen'den ellerini derhal çekmesini talep ettiler.Göstericilerin bazılarının ellerinde Filistin bayrakları ve broşürler bulunduğu görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240112/husilerden-abd-ve-ingiltereye-agir-bedel-odetecegiz-1079565898.html

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