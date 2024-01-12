https://sputniknews.com.tr/20240112/-dsoden-covid-19-aciklamasi-dunya-genelinde-yayilmaya-devam-ediyor-1079589703.html
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un küresel olarak hala önemli risk oluşturduğunu belirterek, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T23:08+0300
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koronavirüs
kovid-19
dünya sağlık örgütü (dsö)
dsö
hastalık
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 riskinin yüksek olduğunu ancak ölümlerin azaldığını açıkladıDSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Kovid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/koronavirusun-hizla-yayilan-yeni-varyanti-jn1in-iki-yeni-belirtisi-ortaya-cikti-1079255104.html
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kovid-19, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, hastalık
kovid-19, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, hastalık
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor
23:08 12.01.2024 (güncellendi: 23:09 12.01.2024)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un küresel olarak hala önemli risk oluşturduğunu belirterek, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 riskinin yüksek olduğunu ancak ölümlerin azaldığını açıkladı
DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.
Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.
Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Kovid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.
Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.