https://sputniknews.com.tr/20240102/koronavirusun-hizla-yayilan-yeni-varyanti-jn1in-iki-yeni-belirtisi-ortaya-cikti-1079255104.html

Koronavirüsün hızla yayılan yeni varyantı ‘JN.1’in iki yeni belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün hızla yayılan yeni varyantı ‘JN.1’in iki yeni belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni varyantı ‘JN.1‘ ile ilgili yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre, bu varyantın diğer varyantlardan farklı olarak... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T13:20+0300

2024-01-02T13:20+0300

2024-01-02T13:20+0300

türkiye

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delta varyantı

a.30 varyantı

jn.1

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Koronavirüs salgınının yeni varyantı ‘JN.1’ hızla yayılırken, bilim insanları yeni belirtiler ortaya çıktığı tespit etti. Araştırmalara göre, bu varyantta diğer varyantlardan farklı olarak ‘kaygı’ ve ‘uyku güçlüğü’ belirtiler yaşanıyor.Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan Aralık 2023’e ait en son veriler, ankete katılanlar arasında koronavirüs salgınıyla en sık bildirilen semptomların şunları içerdiğini gösteriyor:-Burun akıntısı (yüzde 31,1)-Öksürük (yüzde 22,9)-Baş ağrısı (yüzde 20,1)-Zayıflık veya yorgunluk (yüzde 19,6)-Kas ağrısı (yüzde 15,8)-Boğaz ağrısı (yüzde 13,2)-Uyku sorunu (yüzde 10,8)-Endişe veya kaygı (yüzde 10,5).Yeni belirtiler eklendiBurun akıntısı ve öksürük de dahil olmak üzere en önemli semptomların çoğu 2020’den bu yana kovid'li kişiler arasında rapor ediliyor, ancak listede uyku sorunları ve endişe (anksiyete) gibi bazı yeni maddeler de yer alıyor.Bir zamanlar Kovid-19’un belirtisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının artık Birleşik Krallık’ta enfekte kişilerin yalnızca yüzde 2 ila 3’ü tarafından rapor edilmesi de dikkat çeken bir başka nokta olarak öne çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230930/ttb-duyurdu-bashekim-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1075906919.html

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