https://sputniknews.com.tr/20240111/yerlikaya-acikladi-6-ulke-tarafindan-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-kisi-istanbulda-yakalandi-1079523197.html
Yerlikaya açıkladı: 6 ülke tarafından kırmızı bülten ile aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
Yerlikaya açıkladı: 6 ülke tarafından kırmızı bülten ile aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 ülke tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs 'Kafes-30' operasyonuyla İstanbul'da... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T08:10+0300
2024-01-11T08:10+0300
2024-01-11T09:10+0300
türkiye
operasyon
ali yerlikaya
interpol
kırmızı bülten
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240111/secil-erzan-ile-ilk-yuzlesme-mahkemede-karsi-karsiya-gelecekler-yeni-deliller-ne-1079523006.html
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operasyon, ali yerlikaya, interpol, kırmızı bülten
operasyon, ali yerlikaya, interpol, kırmızı bülten
Yerlikaya açıkladı: 6 ülke tarafından kırmızı bülten ile aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
08:10 11.01.2024 (güncellendi: 09:10 11.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 ülke tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs 'Kafes-30' operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.