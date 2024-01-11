Yerlikaya açıkladı: 6 ülke tarafından kırmızı bülten ile aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

6️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL 🟥 Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 1️⃣0️⃣ şahıs “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran… pic.twitter.com/0tQ6gTwRP6