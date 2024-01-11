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https://sputniknews.com.tr/20240111/yerlikaya-acikladi-6-ulke-tarafindan-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-kisi-istanbulda-yakalandi-1079523197.html
Yerlikaya açıkladı: 6 ülke tarafından kırmızı bülten ile aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
Yerlikaya açıkladı: 6 ülke tarafından kırmızı bülten ile aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 ülke tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs 'Kafes-30' operasyonuyla İstanbul'da... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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operasyon
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
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operasyon, ali yerlikaya, interpol, kırmızı bülten
operasyon, ali yerlikaya, interpol, kırmızı bülten

Yerlikaya açıkladı: 6 ülke tarafından kırmızı bülten ile aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

08:10 11.01.2024 (güncellendi: 09:10 11.01.2024)
© AAOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 ülke tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs 'Kafes-30' operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
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