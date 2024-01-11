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Türkiye'nin Yunan balıkçıları taciz ettiği haberi ile ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama
Türkiye'nin Yunan balıkçıları taciz ettiği haberi ile ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği' yönündeki haberin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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dezenformasyon
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'Dezenformasyon kötüdür' ifadesine yer verdi.'Türkiye ile komşu Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecine zarar vermek amacıyla servis edilen manipülatif bir haberin nasıl bertaraf ettiklerine ilişkin önemli bir örnek vermek istediğini' belirten Altun, şunları kaydetti:
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fahrettin altun, dezenformasyon, yunan

Türkiye'nin Yunan balıkçıları taciz ettiği haberi ile ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

22:14 11.01.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği' yönündeki haberin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yalanlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine Yunanistan'ın ANT1 televizyonu kanalının servis ettiği haberi düzeltmek zorunda kaldığını bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'Dezenformasyon kötüdür' ifadesine yer verdi.
'Türkiye ile komşu Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecine zarar vermek amacıyla servis edilen manipülatif bir haberin nasıl bertaraf ettiklerine ilişkin önemli bir örnek vermek istediğini' belirten Altun, şunları kaydetti:
"Yunanistan'ın ANT1 televizyon kanalı, ana haber bülteninde bazı görüntüleri dayanak göstererek, 'Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği' yönünde bir haber servis etti. Yunan kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu haber, sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Süreci takip eden İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, yaptığı araştırma neticesinde görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.
Türk sahil güvenliği yetkilileriyle de iletişime geçen uzmanlarımız, herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığını doğruladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, haberin dezenformasyon olduğunu Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 dilde duyurdu. ANT1 televizyonu, yalanlamanın ardından gelen tepkiler üzerine haberini düzeltmek zorunda kaldı. Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."
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