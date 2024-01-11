https://sputniknews.com.tr/20240111/turkiyenin-yunan-balikcilari-taciz-ettigi-haberi-ile-ilgili-iletisim-baskani-altundan-aciklama-1079555472.html

Türkiye'nin Yunan balıkçıları taciz ettiği haberi ile ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Türkiye'nin Yunan balıkçıları taciz ettiği haberi ile ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği' yönündeki haberin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T22:14+0300

2024-01-11T22:14+0300

2024-01-11T22:14+0300

fahrettin altun

dezenformasyon

yunan

türkiye

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'Dezenformasyon kötüdür' ifadesine yer verdi.'Türkiye ile komşu Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecine zarar vermek amacıyla servis edilen manipülatif bir haberin nasıl bertaraf ettiklerine ilişkin önemli bir örnek vermek istediğini' belirten Altun, şunları kaydetti:

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fahrettin altun, dezenformasyon, yunan