Doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

Doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

'Doğalgaza zam yapılacak mı?' sorusunun yanıtı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan geldi. 11.01.2024

CNN Türk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kendisine yöneltilen doğalgazda bir zam olup olmayacağı şeklindeki soruya "Bu kış bir zam planlamıyoruz" yanıtını verdi. Bakan Bayraktar, "Şu an bir Enerji Bakanlığı olarak bir doğalgaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz" açıklamasında bulundu.'Bugün Gabar’da 32 bin varilin üzerinde petrol üretimi gerçekleştiriyoruz'"Şırnak'ta, Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz şu an itibarıyla. Bir günde üretiliyor bunlar. Şu an üretim rakamımızı ikiye katlamış durumdayız" diyen Bakan Bayraktar açıklamasına şu sözlerle devam etti: '7 Ocak'ta elektrik üretiminin yüzde 28'i rüzgardan sağlandı'Türkiye'nin nüfusunun ve şehirleşmenin arttığına vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Sanayi ve ekonomi büyüyor. Bu şu demek mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Nükleer yıl boyunca kesintisiz şekilde üretim yapıyor. 7 Ocak'ta örneğin rüzgar enerjisi ile yüzde 28 elektrik ihtiyacımızı karşıladık. Bu enerjiye 6 Ocak'ta da 8 Ocak'ta da ihtiyacımız var. Bizim elektrik üretimimizi böyle temiz kaynaklardan kesintisiz sağlamamız lazım. Dünya genel olarak bir elektrikleşme sürecine gidiyor" dedi.

