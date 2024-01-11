https://sputniknews.com.tr/20240111/bakan-bayraktar-acikladi-dogalgaza-zam-yapilacak-mi--1079555533.html
Doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
'Doğalgaza zam yapılacak mı?' sorusunun yanıtı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan geldi. Bayraktar "Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T21:45+0300
2024-01-11T21:45+0300
2024-01-11T22:16+0300
ekonomi
doğalgaz
zam
alparslan bayraktar
gabar dağı
petrol
elektrik
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CNN Türk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kendisine yöneltilen doğalgazda bir zam olup olmayacağı şeklindeki soruya "Bu kış bir zam planlamıyoruz" yanıtını verdi. Bakan Bayraktar, "Şu an bir Enerji Bakanlığı olarak bir doğalgaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz" açıklamasında bulundu.'Bugün Gabar’da 32 bin varilin üzerinde petrol üretimi gerçekleştiriyoruz'"Şırnak'ta, Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz şu an itibarıyla. Bir günde üretiliyor bunlar. Şu an üretim rakamımızı ikiye katlamış durumdayız" diyen Bakan Bayraktar açıklamasına şu sözlerle devam etti: '7 Ocak'ta elektrik üretiminin yüzde 28'i rüzgardan sağlandı'Türkiye'nin nüfusunun ve şehirleşmenin arttığına vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Sanayi ve ekonomi büyüyor. Bu şu demek mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Nükleer yıl boyunca kesintisiz şekilde üretim yapıyor. 7 Ocak'ta örneğin rüzgar enerjisi ile yüzde 28 elektrik ihtiyacımızı karşıladık. Bu enerjiye 6 Ocak'ta da 8 Ocak'ta da ihtiyacımız var. Bizim elektrik üretimimizi böyle temiz kaynaklardan kesintisiz sağlamamız lazım. Dünya genel olarak bir elektrikleşme sürecine gidiyor" dedi.
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doğalgaza zam yapılacak mı, bu kış doğalgaza zam var mı, doğalgaz zam
doğalgaza zam yapılacak mı, bu kış doğalgaza zam var mı, doğalgaz zam
Doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
21:45 11.01.2024 (güncellendi: 22:16 11.01.2024)
'Doğalgaza zam yapılacak mı?' sorusunun yanıtı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan geldi. Bayraktar "Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam planı yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz" dedi.
CNN Türk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kendisine yöneltilen doğalgazda bir zam olup olmayacağı şeklindeki soruya "Bu kış bir zam planlamıyoruz" yanıtını verdi.
Bakan Bayraktar, "Şu an bir Enerji Bakanlığı olarak bir doğalgaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz" açıklamasında bulundu.
'Bugün Gabar’da 32 bin varilin üzerinde petrol üretimi gerçekleştiriyoruz'
"Şırnak'ta, Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz şu an itibarıyla. Bir günde üretiliyor bunlar. Şu an üretim rakamımızı ikiye katlamış durumdayız" diyen Bakan Bayraktar açıklamasına şu sözlerle devam etti:
"Biz yılın son günü, yeni yıla orada çalışan arkadaşlarla bir arada girdik. Hedef yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bin varile çıkarmak. Üzerine beton dökülen sondajlarda tekrar arama yapıp sonuç aldığımız oldu ancak burada önemli olan Şırnak, Gabar buralar hep terörle aranırdı. Şimdi dağlarda yüzlerce kilometrelik yol yapıyoruz. Buralarda artık terör yok. Buralar gidilemeyen bölgelerdi. Çok büyük bir keşif.
Sismik verilere tekrar farklı bir gözle bakıp sismik bir şey görürsek bakıyoruz. Sığ kazılan yerlere daha derin bakıyoruz. 2 boyutlu sismik var. Bu adeta röntgen çekmek gibi. Petrolcülük işinde 3 boyutlu sismik dediğimiz şey de biraz işin emarı. Doktorların dediği gibi sonra 'biyopsi' yapalım derler, bizim sondaj da bu işin biraz biyopsi aşaması oluyor."
'7 Ocak'ta elektrik üretiminin yüzde 28'i rüzgardan sağlandı'
Türkiye'nin nüfusunun ve şehirleşmenin arttığına vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Sanayi ve ekonomi büyüyor. Bu şu demek mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Nükleer yıl boyunca kesintisiz şekilde üretim yapıyor. 7 Ocak'ta örneğin rüzgar enerjisi ile yüzde 28 elektrik ihtiyacımızı karşıladık. Bu enerjiye 6 Ocak'ta da 8 Ocak'ta da ihtiyacımız var. Bizim elektrik üretimimizi böyle temiz kaynaklardan kesintisiz sağlamamız lazım. Dünya genel olarak bir elektrikleşme sürecine gidiyor" dedi.