Doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

"Biz yılın son günü, yeni yıla orada çalışan arkadaşlarla bir arada girdik. Hedef yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bin varile çıkarmak. Üzerine beton dökülen sondajlarda tekrar arama yapıp sonuç aldığımız oldu ancak burada önemli olan Şırnak, Gabar buralar hep terörle aranırdı. Şimdi dağlarda yüzlerce kilometrelik yol yapıyoruz. Buralarda artık terör yok. Buralar gidilemeyen bölgelerdi. Çok büyük bir keşif.

Sismik verilere tekrar farklı bir gözle bakıp sismik bir şey görürsek bakıyoruz. Sığ kazılan yerlere daha derin bakıyoruz. 2 boyutlu sismik var. Bu adeta röntgen çekmek gibi. Petrolcülük işinde 3 boyutlu sismik dediğimiz şey de biraz işin emarı. Doktorların dediği gibi sonra 'biyopsi' yapalım derler, bizim sondaj da bu işin biraz biyopsi aşaması oluyor."