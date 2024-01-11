https://sputniknews.com.tr/20240111/secil-erzan-zafer-partisi-il-baskanini-da-dolandirmis-gelecek-parayla-milletvekili-adayi-olacagim-1079555638.html

Seçil Erzan Zafer Partisi il başkanını da dolandırmış: 'Gelecek parayla milletvekili adayı olacağım'

Seçil Erzan Zafer Partisi il başkanını da dolandırmış: 'Gelecek parayla milletvekili adayı olacağım'

Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'la ilgili kırık telefonundan, köylüsü olan Zafer Partisi Tekirdağ İl... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T21:53+0300

2024-01-11T21:53+0300

2024-01-11T21:53+0300

türkiye

seçil erzan

fatih altıntaş

zafer partisi

dolandırıcılık

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Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundaki yeni mesajlara ulaşıldı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Erzan’ın kırık telefonundan yeni görüşmeler ortaya çıktı.Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yazışmaları ortaya çıktı. Milletvekili adayı olacağını belirten Altıntaş ile Seçil Erzan arasındaki o Whatsapp yazışması şu şekilde:Avukat: Müvekkilim dolandırıldıZafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ın avukatı Hasan Keçe tarafından yapılan açıklamada “Müvekkilim Çerkezköy’ün köklü ailelerindendir. Müvekkilimizin eşinin ailesi ile Seçil Erzan’ın ailesi aynı köyden olup, aralarında akrabalık ilişkisi vardır. Seçil Erzan bu akrabalık ilişkisini kullanarak müvekkilimiz ile tanışmıştır” denildi.‘Parasını geri alamayarak mağdur olmuştur’Türkiye’nin gündemini sarsan Seçil Erzan’ın Fatih Altıntaş ile olan akrabalık ilişkisini kullanarak diğer mağdurlar gibi bankacılık üzerinden tüm işlemlerin resmi olacağı şeklinde ikna ettiğini ve kandırdığını ifade eden Avukat Hasan Keçe, “Müvekkilimiz de akrabalık ilişkisine ve Seçil Erzan’ın çalıştığı bankanın kurumsal kimliğine güvenerek kendisine zarar gelmeyeceğini düşünerek Seçil Erzan’a bir miktar para vermiş ve parasını geri alamayarak mağdur olmuştur. Diğer mağdurlar gibi müvekkilimiz de Seçil Erzan tarafından sonuç itibari ile zarara uğratılmış ve bu olay kapsamında mağdur olmuştur. Ayrıca müvekkilimiz tarafından hiçbir tanıdığı, arkadaşı, akrabası Seçil Erzan’a yönlendirilmemiş, para gönderilmemiş ve zarara uğratılmamıştır” dedi.

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seçil erzan, fatih altıntaş, zafer partisi, dolandırıcılık