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https://sputniknews.com.tr/20240111/secil-erzan-zafer-partisi-il-baskanini-da-dolandirmis-gelecek-parayla-milletvekili-adayi-olacagim-1079555638.html
Seçil Erzan Zafer Partisi il başkanını da dolandırmış: 'Gelecek parayla milletvekili adayı olacağım'
Seçil Erzan Zafer Partisi il başkanını da dolandırmış: 'Gelecek parayla milletvekili adayı olacağım'
Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'la ilgili kırık telefonundan, köylüsü olan Zafer Partisi Tekirdağ İl... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T21:53+0300
2024-01-11T21:53+0300
türkiye
seçil erzan
fatih altıntaş
zafer partisi
dolandırıcılık
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Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundaki yeni mesajlara ulaşıldı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Erzan’ın kırık telefonundan yeni görüşmeler ortaya çıktı.Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yazışmaları ortaya çıktı. Milletvekili adayı olacağını belirten Altıntaş ile Seçil Erzan arasındaki o Whatsapp yazışması şu şekilde:Avukat: Müvekkilim dolandırıldıZafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ın avukatı Hasan Keçe tarafından yapılan açıklamada “Müvekkilim Çerkezköy’ün köklü ailelerindendir. Müvekkilimizin eşinin ailesi ile Seçil Erzan’ın ailesi aynı köyden olup, aralarında akrabalık ilişkisi vardır. Seçil Erzan bu akrabalık ilişkisini kullanarak müvekkilimiz ile tanışmıştır” denildi.‘Parasını geri alamayarak mağdur olmuştur’Türkiye’nin gündemini sarsan Seçil Erzan’ın Fatih Altıntaş ile olan akrabalık ilişkisini kullanarak diğer mağdurlar gibi bankacılık üzerinden tüm işlemlerin resmi olacağı şeklinde ikna ettiğini ve kandırdığını ifade eden Avukat Hasan Keçe, “Müvekkilimiz de akrabalık ilişkisine ve Seçil Erzan’ın çalıştığı bankanın kurumsal kimliğine güvenerek kendisine zarar gelmeyeceğini düşünerek Seçil Erzan’a bir miktar para vermiş ve parasını geri alamayarak mağdur olmuştur. Diğer mağdurlar gibi müvekkilimiz de Seçil Erzan tarafından sonuç itibari ile zarara uğratılmış ve bu olay kapsamında mağdur olmuştur. Ayrıca müvekkilimiz tarafından hiçbir tanıdığı, arkadaşı, akrabası Seçil Erzan’a yönlendirilmemiş, para gönderilmemiş ve zarara uğratılmamıştır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/arda-turanin-kardesi-okan-turan-ile-secil-erzanin-goruntuleri-cikti-1079367581.html
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seçil erzan, fatih altıntaş, zafer partisi, dolandırıcılık
seçil erzan, fatih altıntaş, zafer partisi, dolandırıcılık

Seçil Erzan Zafer Partisi il başkanını da dolandırmış: 'Gelecek parayla milletvekili adayı olacağım'

21:53 11.01.2024
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'la ilgili kırık telefonundan, köylüsü olan Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş'la olan mesajlaşmaları ortaya çıktı. Altıntaş'ın, Erzan'la yaptığı yazışmada fondan gelecek parayla milletvekili adayı olacağını söylediği belirtildi.
Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundaki yeni mesajlara ulaşıldı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Erzan’ın kırık telefonundan yeni görüşmeler ortaya çıktı.
Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yazışmaları ortaya çıktı. Milletvekili adayı olacağını belirten Altıntaş ile Seçil Erzan arasındaki o Whatsapp yazışması şu şekilde:
Fatih Altıntaş: Abla kur korumalı da 3 Mart'ta vadesi bitiyormuş, zaten de tam olarak karar da vermedi konuşuyoruz bugün şimdi yanından çıktı bir daha konuşuruz.
Seçil Erzan: Tamam canım haber edersin. Seninkini çarpı üç yapabilmemiz için 150’ye tamamlamamız lazım.
Fatih Altıntaş: Bu oranlar nasıl oluyor, oldurtma durumu var ise de onu da bilemem ama, 1'e 3 oranını Serkan’a verebilir isen belki kur korumalıdan da çıkar, verir bilemem.
Seçil Erzan: Her şey benim elimin altında. Bir tuşa bakar
Fatih Altıntaş: Abla merhaba nasılsın, Serkan ile konuştum maalesef ikna olmadı vermeyecek, bende daha üstüne gidemem, Sadece benim verdiğim 78 bin dolar var abla
Fatih Altıntaş: Bu seferlik bu kadar olsun, çevrem genişleyince, Belki daha iyi yatırımcılar bulabilirim ama senin dediğin güne kadar bulamam
Seçil Erzan: Tamam ablacım elinden geleni yaptın sen
Fatih Altıntaş: Abla benim yatırımımı da minimum süre ve maksimum kar ile vermen dileğiyle, bana çok büyük bir iyilik yapmış olacaksın ve hiçbir zaman unutmayacağım bunu çünkü ben buradan gelecek olan maddi kaynak ile milletvekili adayı olacağım.
Seçil Erzan: Elimden geleni yapacağım ablacığım. Sen yine araştırmaya devam et. Oradan gerekeni alırsın. Kimseye söyleme
Fatih Altıntaş: Söylemem söylemem
Seçil Erzan: Ne kadar vereceğine sen karar verirsin aldığına
Fatih Altıntaş: Anladım abla, artık yatırımcı bulmak lazım, bazen aramadan düşüyor insanın önüne de, bakalım
Seçil Erzan: Bende seninle konuşsaydım ikna ederdim
Fatih Altıntaş: Abla ikna etmesi en zor kişilik Serkan, her gün mobil bankacılık ile parasını kontrol eder, Müşteri temsilcisini sıklıkla arar, yani benim kapıma her gün gelirdi, altlı üstlü oturuyoruz İkna edilse bile benim başım çok ağrırdı, ben de siyaset ile uğraşıyorum Bu sıralar bir de onu çekemem.

Avukat: Müvekkilim dolandırıldı

Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ın avukatı Hasan Keçe tarafından yapılan açıklamada “Müvekkilim Çerkezköy’ün köklü ailelerindendir. Müvekkilimizin eşinin ailesi ile Seçil Erzan’ın ailesi aynı köyden olup, aralarında akrabalık ilişkisi vardır. Seçil Erzan bu akrabalık ilişkisini kullanarak müvekkilimiz ile tanışmıştır” denildi.

‘Parasını geri alamayarak mağdur olmuştur’

Türkiye’nin gündemini sarsan Seçil Erzan’ın Fatih Altıntaş ile olan akrabalık ilişkisini kullanarak diğer mağdurlar gibi bankacılık üzerinden tüm işlemlerin resmi olacağı şeklinde ikna ettiğini ve kandırdığını ifade eden Avukat Hasan Keçe, “Müvekkilimiz de akrabalık ilişkisine ve Seçil Erzan’ın çalıştığı bankanın kurumsal kimliğine güvenerek kendisine zarar gelmeyeceğini düşünerek Seçil Erzan’a bir miktar para vermiş ve parasını geri alamayarak mağdur olmuştur. Diğer mağdurlar gibi müvekkilimiz de Seçil Erzan tarafından sonuç itibari ile zarara uğratılmış ve bu olay kapsamında mağdur olmuştur. Ayrıca müvekkilimiz tarafından hiçbir tanıdığı, arkadaşı, akrabası Seçil Erzan’a yönlendirilmemiş, para gönderilmemiş ve zarara uğratılmamıştır” dedi.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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5 Ocak, 20:19
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