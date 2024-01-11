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Tüpraş’tan kayıp tanker açıklaması
Tüpraş’tan kayıp tanker açıklaması
Tüpraş, yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile Umman açıklarında bugün saat 06.30 dolaylarında iletişimin kesildiğini açıkladı... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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kayıp
petrol tankeri
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Tüpraş, petrol taşıyan tankere ulaşılamaması konusunda açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile Umman açıklarında bugün saat 06.30 dolaylarında irtibatın kesildiği bildirildi. Şirket, gemide Türk mürettebat bulunmadığını belirtti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240111/istanbul-barajlarindaki-doluluk-oraninda-beklenen-yukselme-gerceklesti-1079546406.html
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tüpraş, tüpraş, kayıp, petrol tankeri, tanker
tüpraş, tüpraş, kayıp, petrol tankeri, tanker

Tüpraş’tan kayıp tanker açıklaması

17:54 11.01.2024
© AATüpraş
Tüpraş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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Tüpraş, yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile Umman açıklarında bugün saat 06.30 dolaylarında iletişimin kesildiğini açıkladı. Tüpraş, gemide Türk mürettebatın bulunmadığını belirtti.
Tüpraş, petrol taşıyan tankere ulaşılamaması konusunda açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile Umman açıklarında bugün saat 06.30 dolaylarında irtibatın kesildiği bildirildi. Şirket, gemide Türk mürettebat bulunmadığını belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yunan armatör firması Empire Navigation’a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesilmiştir. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız ve Basra Limanı’ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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