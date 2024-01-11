https://sputniknews.com.tr/20240111/istanbul-barajlarindaki-doluluk-oraninda-beklenen-yukselme-gerceklesti-1079546406.html
İstanbul barajlarındaki doluluk oranında beklenen yükselme gerçekleşti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranında beklenen yükselme gerçekleşti
İSKİ'nin 11 Ocak 2024 verilerine göre doluluk oranı yüzde 57.01 seviyesine yükseldi. 11 Kasım'da yüzde 16.18'e kadar düşen barajlardaki durum alarm veriyordu. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T16:35+0300
2024-01-11T16:35+0300
2024-01-11T16:42+0300
türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
baraj
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16.18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü. Alibey Barajı'nda ise oran yüzde 67.66 olarak ölçüldü.Kış aylarının başında düşük seviyelerde ölçülen İstanbul barajları kentte yaşanan yağışlar sonrası yükselişe geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/akomdan-istanbul-icin-uyari-beustan-gelecek-mesajlara-dikkat-1079545505.html
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istanbul baraj doluluk, istannul barajlarında son durum nedir, istanbul baraj doluluk oranı ne kadar
istanbul baraj doluluk, istannul barajlarında son durum nedir, istanbul baraj doluluk oranı ne kadar
İstanbul barajlarındaki doluluk oranında beklenen yükselme gerçekleşti 16:35 11.01.2024 (güncellendi: 16:42 11.01.2024)
İSKİ'nin 11 Ocak 2024 verilerine göre doluluk oranı yüzde 57.01 seviyesine yükseldi. 11 Kasım'da yüzde 16.18'e kadar düşen barajlardaki durum alarm veriyordu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16.18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada
yüzde 57.01 olarak ölçüldü.
Alibey Barajı'nda ise oran
yüzde 67.66 olarak ölçüldü.
Kış aylarının başında düşük seviyelerde ölçülen İstanbul barajları kentte yaşanan yağışlar sonrası yükselişe geçti.
© AA / Murat Şengül İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü
© AA / Murat Şengül İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü
© AA / Murat Şengül İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü