https://sputniknews.com.tr/20240111/istanbul-barajlarindaki-doluluk-oraninda-beklenen-yukselme-gerceklesti-1079546406.html

İstanbul barajlarındaki doluluk oranında beklenen yükselme gerçekleşti

İstanbul barajlarındaki doluluk oranında beklenen yükselme gerçekleşti

İSKİ'nin 11 Ocak 2024 verilerine göre doluluk oranı yüzde 57.01 seviyesine yükseldi. 11 Kasım'da yüzde 16.18'e kadar düşen barajlardaki durum alarm veriyordu. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T16:35+0300

2024-01-11T16:35+0300

2024-01-11T16:42+0300

türkiye

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

baraj

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16.18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü. Alibey Barajı'nda ise oran yüzde 67.66 olarak ölçüldü.Kış aylarının başında düşük seviyelerde ölçülen İstanbul barajları kentte yaşanan yağışlar sonrası yükselişe geçti.

https://sputniknews.com.tr/20240111/akomdan-istanbul-icin-uyari-beustan-gelecek-mesajlara-dikkat-1079545505.html

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