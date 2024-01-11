https://sputniknews.com.tr/20240111/akomdan-istanbul-icin-uyari-beustan-gelecek-mesajlara-dikkat-1079545505.html
AKOM'dan İstanbul için uyarı: BEUS'tan gelecek mesajlara dikkat
AKOM'dan İstanbul için uyarı: BEUS'tan gelecek mesajlara dikkat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için gizli buzlanma uyarısında bulundu. AKOM, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T16:17+0300
2024-01-11T16:17+0300
2024-01-11T16:17+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
buzlanma
hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0b/1079545241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_56205f00ce39527a63c457b061ee477b.jpg
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/meteorolojiden-8-il-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-1079487838.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0b/1079545241_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_f5a796aa52a0665f9ca4b445cee00b2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beus nedir, istanbulda buzlanma, akomdan istanbul için uyarı
beus nedir, istanbulda buzlanma, akomdan istanbul için uyarı
AKOM'dan İstanbul için uyarı: BEUS'tan gelecek mesajlara dikkat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için gizli buzlanma uyarısında bulundu. AKOM, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.
Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.