https://sputniknews.com.tr/20240111/akomdan-istanbul-icin-uyari-beustan-gelecek-mesajlara-dikkat-1079545505.html

AKOM'dan İstanbul için uyarı: BEUS'tan gelecek mesajlara dikkat

AKOM'dan İstanbul için uyarı: BEUS'tan gelecek mesajlara dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için gizli buzlanma uyarısında bulundu. AKOM, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T16:17+0300

2024-01-11T16:17+0300

2024-01-11T16:17+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

buzlanma

hava

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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240110/meteorolojiden-8-il-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-1079487838.html

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