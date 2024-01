https://sputniknews.com.tr/20240111/trafik-sorunu-hayal-oluyor-bir-kac-dugmeye-basarak-ucan-araba-ile-seyahat-donemi-basliyor-1079533470.html

Trafik sorunu hayal oluyor: 'Bir kaç düğmeye basarak uçan araba ile seyahat' dönemi başlıyor

Çin merkezli, XPeng Aeroht şirketi tarafından tasarlanan ve ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 fuarında ilk kez görücüye çıkan "uçan süper araba"... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

Büyük kentlerdeki trafik sorunu, hayatı her geçen gün daha çekilmez hale getirirken, uçan araba piyasası da giderek kızışıyor. 'Geleceğe Dönüş' filmini akıllara getiren yeni teknoloji, CES 2024 fuarında tanıtıldı.'Asya'nın, en büyük uçan araba üreticisi' unvanını elinde bulunduran Guangzhou merkezli XPeng Aeroht ve son ürünü 'uçan süper araba eVTOL' fuarda ilgi odağı oldu.Xpeng Aeroht'un kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Wang Tan, The U.S. Sun'a demecinde, "İnsanlar üç boyutlu, fakat ulaşım hala iki boyutlu. Aslında herkes uçmak ve muhteşem manzaraları seyredebilmek için başka bir görüşe, başka bir açıya sahip olmak istiyor" dedi.Sürücülerin, eVTOL sayesinde trafiği yenebileceklerini ve 'sıkışık bölgelerden uçarak uzaklaşabileceklerini' de sözlerine ekledi. Fuar katılımcıları ise araçtan ansızın fırlayan pervanelerin şovunu canlı olarak izledi.Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dikey iniş ve kalkışUzmanlara göre, Kara modunda, çarpıcı bir yol görünümü sunan ve uçuş bileşenlerini sorunsuz bir şekilde katlayan araç, uçuş moduna geçildiğinde kanatlarını açarak dikey iniş ve kalkışa olanak tanıyor.Şirket, aracın sıkışık alanlarda gezinmek ve trafikten kaçınmaya yardımcı olmak için tasarlandığını söylüyor.Uçan araba fiyatı ne kadar olacak?Şirket ortağı Tan, aracın fiyatının yaklaşık 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon TL) olduğunu ve bu yıl içinde satışa sunulacağını söylüyor

