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TFF, Türkiye Kupası'nın formatının değiştirildiğini duyurdu
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TFF, Türkiye Kupası'nın formatının değiştirildiğini duyurdu
TFF, Türkiye Kupası'nın formatının değiştirildiğini duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonundan itibaren yeni formata geçileceğini bildirdi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Kupası'nın değerinin arttırılması amacıyla formatı değiştirildiği duyuruldu.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, süper kupa, tff süper kupa, uefa süper kupa
türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, süper kupa, tff süper kupa, uefa süper kupa

TFF, Türkiye Kupası'nın formatının değiştirildiğini duyurdu

14:13 11.01.2024 (güncellendi: 15:13 11.01.2024)
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonundan itibaren yeni formata geçileceğini bildirdi.
Türkiye Kupası'nın değerinin arttırılması amacıyla formatı değiştirildiği duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. 1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak. 2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. 3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek. Diğer detaylar sezon sonunda ilan edilecek Türkiye Kupası Statüsü ile açıklanacak."

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