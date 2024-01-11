Ligde ilk 11'de yabancı sınırı kalktı

© AP Photo / Luca Bruno Fas Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcu Eşref Hakimi © AP Photo / Luca Bruno

Ayrıntılar geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, takip edecek iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıkladı.