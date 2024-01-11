https://sputniknews.com.tr/20240111/ligde-ilk-11de-yabanci-siniri-kalkti-1079531159.html
Ligde ilk 11'de yabancı sınırı kalktı
Ligde ilk 11'de yabancı sınırı kalktı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, takip edecek iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff), lig, süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff), lig, süper lig
Ligde ilk 11'de yabancı sınırı kalktı
11:12 11.01.2024 (güncellendi: 11:17 11.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, takip edecek iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıkladı.