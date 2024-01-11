https://sputniknews.com.tr/20240111/super-ligden-5-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1079553299.html

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T19:24+0300

2024-01-11T19:24+0300

2024-01-11T19:24+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.Corendon Alanyaspor futbolcusu Leroy Johan Fer ile MKE Ankaragücü oyuncusu Eftan Bekiroğlu'nun da kurula sevk edildiği aktarıldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)