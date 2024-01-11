https://sputniknews.com.tr/20240111/super-ligden-5-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1079553299.html
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T19:24+0300
2024-01-11T19:24+0300
2024-01-11T19:24+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.Corendon Alanyaspor futbolcusu Leroy Johan Fer ile MKE Ankaragücü oyuncusu Eftan Bekiroğlu'nun da kurula sevk edildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/super-ligde-ikinci-transfer-donemi-takim-harcama-limitleri-belirlendi-1079513614.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.
Corendon Alanyaspor futbolcusu Leroy Johan Fer ile MKE Ankaragücü oyuncusu Eftan Bekiroğlu'nun da kurula sevk edildiği aktarıldı.