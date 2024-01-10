https://sputniknews.com.tr/20240110/super-ligde-ikinci-transfer-donemi-takim-harcama-limitleri-belirlendi-1079513614.html
Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi
Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi
TFF Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak takımların harcama limitlerini belirledi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T18:55+0300
2024-01-10T18:55+0300
2024-01-10T19:02+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
spor
limit
harcama limiti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/tff-tahkim-kurulu-faruk-kocanin-surekli-hak-mahrumiyeti-cezasini-onadi-1079369194.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, limit, harcama limiti
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, limit, harcama limiti
Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi
18:55 10.01.2024 (güncellendi: 19:02 10.01.2024)
TFF Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak takımların harcama limitlerini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:
Takım
Harcama Limiti
Yüzde 30 Sapma Dahil
Galatasaray
1.960.526.431
2.548.684.360
Fenerbahçe
1.626.734.036
2.114.754.247
Beşiktaş
915.665.976
1.190.365.769
Yukatel Adana Demirspor
426.228.603
554.097.184
RAMS Başakşehir
343.473.095
446.515.024
Trabzonspor
992.606.654
1.290.388.651
Fatih Karagümrük
165.390.242
215.007.315
TÜMOSAN Konyaspor
327.856.954
426.214.040
Mondihome Kayserispor
242.722.140
315.538.782
Kasımpaşa
149.770.389
194.701.506
MKE Ankaragücü
395.788.473
514.525.015
İstanbulspor
147.927.800
192.306.141
Bitexen Antalyaspor
249.666.963
324.567.052