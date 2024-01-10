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Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi
Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi
TFF Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak takımların harcama limitlerini belirledi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, limit, harcama limiti
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, limit, harcama limiti

Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi

18:55 10.01.2024 (güncellendi: 19:02 10.01.2024)
© AASüper Lig, futbol topu, maç
Süper Lig, futbol topu, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak takımların harcama limitlerini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:

Takım

Harcama Limiti

Yüzde 30 Sapma Dahil

Galatasaray

1.960.526.431

2.548.684.360

Fenerbahçe

1.626.734.036

2.114.754.247

Beşiktaş

915.665.976

1.190.365.769

Yukatel Adana Demirspor

426.228.603

554.097.184

RAMS Başakşehir

343.473.095

446.515.024

Trabzonspor

992.606.654

1.290.388.651

Fatih Karagümrük

165.390.242

215.007.315

TÜMOSAN Konyaspor

327.856.954

426.214.040

Mondihome Kayserispor

242.722.140

315.538.782

Kasımpaşa

149.770.389

194.701.506

MKE Ankaragücü

395.788.473

514.525.015

İstanbulspor

147.927.800

192.306.141

Bitexen Antalyaspor

249.666.963

324.567.052

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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TFF Tahkim Kurulu, Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezasını onadı
5 Ocak, 22:41
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