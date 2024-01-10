https://sputniknews.com.tr/20240110/super-ligde-ikinci-transfer-donemi-takim-harcama-limitleri-belirlendi-1079513614.html

Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi

Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi

TFF Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak takımların harcama limitlerini belirledi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

spor

limit

harcama limiti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.

https://sputniknews.com.tr/20240105/tff-tahkim-kurulu-faruk-kocanin-surekli-hak-mahrumiyeti-cezasini-onadi-1079369194.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, limit, harcama limiti