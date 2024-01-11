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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240111/site-aidatlari-artiyor-120-bin-tlye-ulasti-1079528532.html
Site aidatları artıyor: 120 bin TL'ye ulaştı
Site aidatları artıyor: 120 bin TL'ye ulaştı
Asgari ücret artışının ardından sitelerde yönetim kurulları toplanmaya başladı. Yüzde 40 ila yüzde 150 arasında aidat zammı yapılıyor. Kiralarla yarışan aidat... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T10:13+0300
2024-01-11T10:13+0300
ekonomi
aidat
zam
türkiye
istanbul
ekonomi
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Zamlı aidatlar şubat ayında ödenmeye başlanacak. Bu ay itibarıyla site yönetimlerinin belirlediği zam oranları en düşük yüzde 40’tan başlarken bazı bölgelerde yüzde 150’ye varıyor.Milliyet'in haberine göre aidat ortalaması İstanbul genelinde 4 bin lirayı aştı. Bu nedenle kiracıların bir süredir düşük aidatlı konut arayışı hız kazandı. Ayrıca gayrimenkul uzmanları, 2023’teki hızlı aidat yükselişleri nedeniyle yatırımcıların da artık aidat gideri olmayan konut arayışında olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle yeni yapılan apartmanlar yatırımcının yeni cazibe merkezi olarak gösteriliyor.Ocak ayı itibarıyla artan asgari ücret ve buna bağlı maliyet artışları nedeniyle yönetimler yeni aidat oranlarını belirlemeye başladı. Sisteme girmeye başlayan oranlara göre en düşük artış yüzde 40 seviyesinde görülüyor. Bu veriler arasında en yüksek zam oranı ise yüzde 150’yi görüyor.Toplu yaşam alanlarındaki yöneticiler ve sakinler için geliştirilen online platform Apti’nin Kurucusu ve CEO’su Ali Emre Erişen, “Siteler zam oranlarını sisteme girmeye başladı. En düşük gördüğümüz yüzde 40 zam yaptı. TOKİ konutları çıkarılırsa İstanbul’da ortalama aidat 4.171 TL” dedi. Aidat ödemek istemeyenlerin sitelerden vazgeçme eğiliminde olduğunu anlatan Erişen, satın almalarda aidat etkeninin daha belirleyici hale geldiğini söyledi.3 binden 7 bineAsgari ücret zammı ardından sitelerde yönetim kurulu toplantıları arka arkaya yapılarak yeni aidatlar belirlenmeye başlandı. Bu kapsamda çok yüksek oranlar da duyulmaya başladığını belirten Emart Gayrimenkul Kurucusu Arzu Turan, “Örneğin aralık ayında 3 bin lira aidat ödeyen bir site sakininin kendisine gelen açıklama ile aidat ödemesi 7 bin liraya çıkabiliyor. Dolayısıyla aidatlarla ilgili kısmı ister ofis, ister konut olsun kiracıların yönetmesi zor bir hale geldi” diye konuştu. Yüksek aidatların tüketiciyi site olmayan münferit konut ve ofislere yönlendirdiğini aktaran Turan, “Örneğin 1+1 bir evde oturuyorsanız neredeyse kira ile aidat rakamları aynı oluyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240111/dolar-rekor-seviyelerde-2999-1079526808.html
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aidat, zam, türkiye, istanbul, ekonomi
aidat, zam, türkiye, istanbul, ekonomi

Site aidatları artıyor: 120 bin TL'ye ulaştı

10:13 11.01.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
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Asgari ücret artışının ardından sitelerde yönetim kurulları toplanmaya başladı. Yüzde 40 ila yüzde 150 arasında aidat zammı yapılıyor. Kiralarla yarışan aidat nedeniyle bazı konut sahipleri ve kiracılar sitelerden uzaklaşıyor.
Zamlı aidatlar şubat ayında ödenmeye başlanacak. Bu ay itibarıyla site yönetimlerinin belirlediği zam oranları en düşük yüzde 40’tan başlarken bazı bölgelerde yüzde 150’ye varıyor.
Milliyet'in haberine göre aidat ortalaması İstanbul genelinde 4 bin lirayı aştı. Bu nedenle kiracıların bir süredir düşük aidatlı konut arayışı hız kazandı. Ayrıca gayrimenkul uzmanları, 2023’teki hızlı aidat yükselişleri nedeniyle yatırımcıların da artık aidat gideri olmayan konut arayışında olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle yeni yapılan apartmanlar yatırımcının yeni cazibe merkezi olarak gösteriliyor.
Ocak ayı itibarıyla artan asgari ücret ve buna bağlı maliyet artışları nedeniyle yönetimler yeni aidat oranlarını belirlemeye başladı. Sisteme girmeye başlayan oranlara göre en düşük artış yüzde 40 seviyesinde görülüyor. Bu veriler arasında en yüksek zam oranı ise yüzde 150’yi görüyor.
Toplu yaşam alanlarındaki yöneticiler ve sakinler için geliştirilen online platform Apti’nin Kurucusu ve CEO’su Ali Emre Erişen, “Siteler zam oranlarını sisteme girmeye başladı. En düşük gördüğümüz yüzde 40 zam yaptı. TOKİ konutları çıkarılırsa İstanbul’da ortalama aidat 4.171 TL” dedi. Aidat ödemek istemeyenlerin sitelerden vazgeçme eğiliminde olduğunu anlatan Erişen, satın almalarda aidat etkeninin daha belirleyici hale geldiğini söyledi.

3 binden 7 bine

Asgari ücret zammı ardından sitelerde yönetim kurulu toplantıları arka arkaya yapılarak yeni aidatlar belirlenmeye başlandı. Bu kapsamda çok yüksek oranlar da duyulmaya başladığını belirten Emart Gayrimenkul Kurucusu Arzu Turan, “Örneğin aralık ayında 3 bin lira aidat ödeyen bir site sakininin kendisine gelen açıklama ile aidat ödemesi 7 bin liraya çıkabiliyor. Dolayısıyla aidatlarla ilgili kısmı ister ofis, ister konut olsun kiracıların yönetmesi zor bir hale geldi” diye konuştu. Yüksek aidatların tüketiciyi site olmayan münferit konut ve ofislere yönlendirdiğini aktaran Turan, “Örneğin 1+1 bir evde oturuyorsanız neredeyse kira ile aidat rakamları aynı oluyor” dedi.
Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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