https://sputniknews.com.tr/20240111/rusyadan-batiya-uyari-nukleer-yanit-veririz-1079550389.html

Rusya'dan Batı'ya uyarı: Nükleer yanıt veririz

Rusya'dan Batı'ya uyarı: Nükleer yanıt veririz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'daki füze fırlatma rampalarına Batı'nın füzeleriyle saldırı düzenlenmesi halinde Moskova'nın... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T17:31+0300

2024-01-11T17:31+0300

2024-01-11T17:31+0300

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dmitriy medvedev

rusya savunma bakanlığı

şoygu

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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya Rusya'daki fırlatma rampalarını imha etme tavsiyesinde bulunmasına tepki gösterdi.Rusya topraklarındaki füze fırlatma rampalarına Batı yapımı füzelerle düzenlenecek saldırının kabul edilemez olacağının altını çizen Medvedev, "Bu ne anlama gelir? Sadece tek bir anlamı var, Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Rusya Devlet Politikası Esasları'nın 19. maddesiyle karşı karşıya kalma riskini alırlar" diyerek bu türden olası bir saldırının nükleer silah kullanmak için dayanak teşkil edeceği uyarısında bulundu.Bu maddede konvansiyonel silah kullanılarak Rusya'nın varlığını tehdit edecek bir saldırganlık halinde Moskova'nın nükleer silah kullanabileceğinin belirtildiğini anımsatan Medvedev, "Bu bir meşru müdafaa hakkı değil, bize saldıran bir devlete karşı nükleer silah kullanmamızın doğrudan ve açık bir dayanağıdır" ifadelerini kullandı.Rusya'nın nükleer üçlemesinin savaşa hazırlık durumu en üst seviyedeSavunma Bakanlığı yönetiminin 2024 yılındaki ilk toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu yılki ana görevlerden birinin nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutulması olduğunu vurgulamıştı."Askeri tehditlerin ve askeri-siyasi risklerin doğasını dikkate alarak, Başkomutan (Putin) bize bir dizi öncelikli ve sistemsel görev verdi. En önemlilerinden biri, nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutmaktır" diye devam eden Şoygu, bu hususun dünyadaki stratejik dengeyi sağladığının altını çizmişti.'Nükleer üçleme', bir ordunun havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarını ifade ediyor. 'Nükleer üçleme' kapsamında stratejik savaş uçakları, kıtalararası balistik füzeler ile füze denizaltıları yer alıyor. Rusya'nın 'nükleer üçlemesi' stratejik füze birliklerini, stratejik savaş uçaklarını ve nükleer denizaltılarını kapsıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-donanma-komutani-abd-savas-gemileri-ulusal-guvenligimiz-icin-tehdit-olusturmayi-surduruyor-1079509679.html

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rusya, batı, nükleer, nükleer savaş, dmitriy medvedev, rusya savunma bakanlığı, şoygu