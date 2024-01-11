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Rusya pasaportunu alan ABD’li boksör Johnson’ndan ‘Putin’e güvenin’ çağrısı
Rusya pasaportunu alan ABD’li boksör Johnson’ndan ‘Putin’e güvenin’ çağrısı
Profesyonel boksör Kevin Johnson, Rus sporcuların uluslararası müsabakalardan uzaklaştırılması sorununun çözümünde Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilmesi... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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rusya
vladimir putin
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ABD’li boksör Kevin Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilmesi gerektiğini söyledi. Johnson, Rus medyaya açıklamasında, şunu dedi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD’li boksör Kevin Johnson’da Rusya vatandaşlığının verilmesini öngöre kararnameyi imzalamıştı.Johnson, 2023 sonbaharında Rus vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş ve adını Rus lider Putin'in onuruna 'Kevin Vladimiroviç' olarak değiştirmek istediğini açıklamıştı. 44 yaşındaki boksör, Putin için "Ona hayranlık duyuyorum. Dünyanın en iyi devlet başkanı" demişti.
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kevin johnson, rusya, vladimir putin, pasaport

Rusya pasaportunu alan ABD’li boksör Johnson’ndan ‘Putin’e güvenin’ çağrısı

01:46 11.01.2024
© AFP 2023 / KRISTINA KORMILITSYNARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / KRISTINA KORMILITSYNA
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Profesyonel boksör Kevin Johnson, Rus sporcuların uluslararası müsabakalardan uzaklaştırılması sorununun çözümünde Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilmesi gerektiğini, çünkü bu sorunu sadece onun çözüme kavuşturabileceğini belirtti.
ABD’li boksör Kevin Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilmesi gerektiğini söyledi.
Johnson, Rus medyaya açıklamasında, şunu dedi:
“Her şey siyasete bağlı. Şu anda bu sorun yalnızca yukarıdan çözüme kavuşturulabilir. Spordaki mevcut durumdan memnun değilim. Ama tam da bu yüzden ülke liderimize ihtiyacımız var. Bu konuyla nasıl ilgileneceğini, her şeyi nasıl normale döndüreceğini biliyor. Sonuçta bu durumdan kazanan olarak çıkacağız. Başkanımıza güvenmeliyiz, o işini yapacak ve oyuna geri döneceğiz.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD’li boksör Kevin Johnson’da Rusya vatandaşlığının verilmesini öngöre kararnameyi imzalamıştı.
Johnson, 2023 sonbaharında Rus vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş ve adını Rus lider Putin'in onuruna 'Kevin Vladimiroviç' olarak değiştirmek istediğini açıklamıştı. 44 yaşındaki boksör, Putin için "Ona hayranlık duyuyorum. Dünyanın en iyi devlet başkanı" demişti.
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