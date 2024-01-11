Rusya pasaportunu alan ABD’li boksör Johnson’ndan ‘Putin’e güvenin’ çağrısı

“Her şey siyasete bağlı. Şu anda bu sorun yalnızca yukarıdan çözüme kavuşturulabilir. Spordaki mevcut durumdan memnun değilim. Ama tam da bu yüzden ülke liderimize ihtiyacımız var. Bu konuyla nasıl ilgileneceğini, her şeyi nasıl normale döndüreceğini biliyor. Sonuçta bu durumdan kazanan olarak çıkacağız. Başkanımıza güvenmeliyiz, o işini yapacak ve oyuna geri döneceğiz.”