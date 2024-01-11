https://sputniknews.com.tr/20240111/rusya-pasaportunu-alan-abdli-boksor-johnsonndan-putine-guvenin-cagrisi-1079520764.html
Rusya pasaportunu alan ABD’li boksör Johnson’ndan ‘Putin’e güvenin’ çağrısı
Rusya pasaportunu alan ABD’li boksör Johnson’ndan ‘Putin’e güvenin’ çağrısı
Profesyonel boksör Kevin Johnson, Rus sporcuların uluslararası müsabakalardan uzaklaştırılması sorununun çözümünde Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilmesi... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T01:46+0300
2024-01-11T01:46+0300
2024-01-11T01:46+0300
dünya
kevin johnson
rusya
vladimir putin
pasaport
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ABD’li boksör Kevin Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilmesi gerektiğini söyledi. Johnson, Rus medyaya açıklamasında, şunu dedi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD’li boksör Kevin Johnson’da Rusya vatandaşlığının verilmesini öngöre kararnameyi imzalamıştı.Johnson, 2023 sonbaharında Rus vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş ve adını Rus lider Putin'in onuruna 'Kevin Vladimiroviç' olarak değiştirmek istediğini açıklamıştı. 44 yaşındaki boksör, Putin için "Ona hayranlık duyuyorum. Dünyanın en iyi devlet başkanı" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240107/putinden-ortodoks-noeli-mesaji-insanlari-iyilik-ve-adalet-idealleri-etrafinda-birlestiriyor-1079391364.html
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kevin johnson, rusya, vladimir putin, pasaport
kevin johnson, rusya, vladimir putin, pasaport
Rusya pasaportunu alan ABD’li boksör Johnson’ndan ‘Putin’e güvenin’ çağrısı
Profesyonel boksör Kevin Johnson, Rus sporcuların uluslararası müsabakalardan uzaklaştırılması sorununun çözümünde Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilmesi gerektiğini, çünkü bu sorunu sadece onun çözüme kavuşturabileceğini belirtti.
ABD’li boksör Kevin Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilmesi gerektiğini söyledi.
Johnson, Rus medyaya açıklamasında, şunu dedi:
“Her şey siyasete bağlı. Şu anda bu sorun yalnızca yukarıdan çözüme kavuşturulabilir. Spordaki mevcut durumdan memnun değilim. Ama tam da bu yüzden ülke liderimize ihtiyacımız var. Bu konuyla nasıl ilgileneceğini, her şeyi nasıl normale döndüreceğini biliyor. Sonuçta bu durumdan kazanan olarak çıkacağız. Başkanımıza güvenmeliyiz, o işini yapacak ve oyuna geri döneceğiz.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD’li boksör Kevin Johnson’da Rusya vatandaşlığının verilmesini öngöre kararnameyi imzalamıştı.
Johnson, 2023 sonbaharında Rus vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş ve adını Rus lider Putin'in onuruna 'Kevin Vladimiroviç' olarak değiştirmek istediğini açıklamıştı. 44 yaşındaki boksör, Putin için "Ona hayranlık duyuyorum. Dünyanın en iyi devlet başkanı" demişti.